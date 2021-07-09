【強制檢測】10處指明地方納強檢　包括油麻地紅茶館酒店等

▲ 油麻地紅茶館酒店須再次檢測。（資料圖片）

食物及衞生局今日（9日）發出強制檢測公告，要求於指定期間，曾身處10個指明地方的人士，於7月11日或之前接受新冠病毒核酸檢測。

另外，由於一間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該學校亦被納入今日的強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

強制檢測公告（須於７月１１日或之前接受檢測。受檢人士若在７月７日至７月９日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。）

A. 屬再次檢測的指明地方

大埔南運路9號新達廣場（任何在6月3日、9日、12日、13日、15日至23日身處該處人士）

大埔安邦路8及10號大埔超級城C區（任何在6月24日中午12時至下午4時期間身處該處人士）

大埔安邦路8及10號大埔超級城D區（任何在6月24日上午9時至中午12時期間身處該處人士）

大埔安慈路4號昌運中心（任何在6月22日上午9時至中午12時期間身處該處人士）

大埔曉運路10號運頭塘商場的人士（任何在6月21日上午9時至中午12時期間身處該處人士）

大埔安泰路1號大埔廣場地下15號鋪萬利小食店（6月19日上午9時至中午12時期間身處該處人士）

淺水灣南灣道12A號2號（任何在6月9日至7月1日身處該處人士）

九龍油麻地鴉打街6號及永星里5號紅茶館酒店（任何在6月14日、16日、17日、28日、30日及7月1日身處該處人士）

香港仔香港 仔中心第4期6A-6B號鋪地下麥當勞（任何在6月30日中午12時至下午6時期間身處該處人士）

B. 其他

西營盤高街9號地下上層(南)仁濟醫院郭子樑幼稚園/幼兒中心（任何在6月26日至7月9日期間曾身處該處人士）

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責任編輯：曾卓鋒