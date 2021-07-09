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【親子好去處】櫻桃小丸子30 週年聯乘經典街霸角色　首個官方授權珍藏展+期間限定店【多圖】

娛樂 10:00 2021/07/09

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

「櫻桃小丸子 x Street Fighter 最強聯『萌』」登陸MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心 2 期及 3 期）。（梁樂欣 攝）

適逢《櫻桃小丸子》30 週年大日子，MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）舉行「櫻桃小丸子 x Street Fighter 最強聯『萌』」主題活動，小丸子將與一眾朋友首次破天荒扮演經典街霸角色， 換上一身格鬥造型萌爆登場。

商場特別打造了六大街霸經典場景主題裝置，包括：「春麗の俏皮格鬥」、「與隆帥氣大比拼」、「櫻の青春對決」、「司令來襲」、 「高僧爺爺顯神威」及「瞬獄必殺の豪鬼」。

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除了跟角色合照外，大家更可挑戰「武術鍛鍊場互動體驗區」，大玩體感遊戲踏上新一代武術高手之路。

場內設有全港首個「櫻桃小丸子 x Street Fighter 最強聯『萌』珍藏展」，展出日本官方首次借出多件之珍貴收藏品，部份展品更是絕版及別具歷史珍藏價值。

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「櫻桃小丸子 x Street Fighter 期間限定店」內有逾百款主題精品，部份精品更是首次公開預售，粉絲切勿錯過！

櫻桃小丸子 x Street Fighter 最強聯「萌」
日期: 7月9日至9月5日
時間: 上午10時至晚上10時
地點: MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）L1天幕廣場 

櫻桃小丸子 x Street Fighter 珍藏展
日期: 7月9日至9月5日
時間: 上午10時至晚上10時
地點: MCP DISCOVERY（新都城中心3期）L1天幕廣場 

期間限定店
日期: 7月9日至9月5日
時間: 中午12時至晚上10時
地點: MCP DISCOVERY（新都城中心3期）L138A舖外 

同場加映：張炳強、袁淑珍、梁偉德專訪

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