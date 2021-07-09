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【親子好去處】神還原《愛麗絲夢遊仙境》場景　5.5米仙境隧道+撲克燈海+限量精品

休閒消費 17:00 2021/07/09

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適逢《愛麗絲夢遊仙境》70週年，YOHO MALL特別舉辦奇幻派對。（梁樂欣 攝）

為慶祝迪士尼動畫《愛麗絲夢遊仙境》70週年，愛麗絲、瘋帽子、白兔先生、妙妙貓、對對的及對對得這對雙胞胎兄弟、紅心皇后及撲克牌士兵們的大型塑像會座落於YOHO MALL，讓大家重溫一個又一個奇幻情景。

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位於商場中庭內的「愛麗絲童夢光影仙境之旅」設有多個角色塑像，黃色巨花及高達3.5米高的奇異發光花會在入口迎接大家，而5.5米長的「時光仙境隧道」相信會成為大家的打卡熱點。

愛麗絲迷可於這「甜美夢境」內尋找愛麗絲、瘋帽子、白兔先生、妙妙貓、對對的及對對得這對雙胞胎兄弟、紅心皇后及撲克牌士兵們的蹤影，並跟角色一一合照集郵。

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戶外則有新界商場中最大的YOHO Urban Farm，並會化身成「紅心皇后花園」。走過「撲克牌士兵兵團紅心長廊」之後可親臨「瑰麗花園」，於玫瑰花海打卡牆前與愛麗絲合照。

入夜後的「撲克牌士兵兵團紅心長廊」則是另一番美景，穿梭「撲克燈海」並在3.5米高的紅白撲克牌兵團守護下與親友或另一半共享動人時光。

中庭內的期間限定店發售超過三百款主題精品，其中更包括為是次活動全新推出的限量精品，保證令愛麗絲迷滿載而歸！

《愛麗絲夢遊仙境》70週年奇幻派對
日期：7月10日至8月29日
時間：上午10時至下午10時
地點：YOHO MALL I 中庭、YOHO Urban Farm 及 II 中庭

同場加映：雷碧娜、黃昕瑜、陸惠玲專訪

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