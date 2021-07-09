【親子好去處】GUDETAMA與你京都茶屋品茶+富士山留影　偽遊日本兼即場郵寄東瀛風明信片

▲ GUDETAMA（梳乎蛋）現身新都會廣場。（梁樂欣 攝）

港日漫活至Chill代表GUDETAMA（梳乎蛋）將會萌爆現身新都會廣場「GUDETAMA 夏日梳乎『郵』」主題活動，破天荒一蛋分飾多角如地勤、導遊及郵差等帶領大家從機場出發，踏上東瀛潮聖之旅。

商場L4露天廣場設有15呎高梳乎蛋郵局，讓團友們寫下偽遊的開心憶記，寄給親朋摯友分享歡樂正能量。

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GUDETAMA會結伴大家Hea遊大熱日本旅遊點，相信大家也會想於京都茶屋梳乎品茶，或是到富士山留影，完全是久違了的旅遊滋味！

裝置於配有炫目燈飾，綻放日與夜截然不同的夏日氣氛。

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商場特設仲夏主題花海，逾萬朵鳳尾花編織成震撼的戶外迷人花海，及L3星光長廊佈置一條超過150呎「飛航主題幻彩燈海」，燈海懸掛於半空，營造無盡的打卡熱點。

GUDETAMA 夏日梳乎「郵」

日期：7月10日至8月31日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新都會廣場L3-L4露天廣場

GUDETAMA夏日滋味遊

日期：7月下旬至8月中旬

時間：上午11時至晚上9時

地點：新都會廣場L3中庭

2萬呎「仲夏黃金夢」戶外花海

日期：7月10日至8月31日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新都會廣場L3-L4露天廣場

飛航主題幻彩燈海

日期：7月10日至8月31日

時間：晚上6時至晚上10時

地點：新都會廣場L3星光長廊

同場加映：張文采專訪