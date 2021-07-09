  • 33°C
香港時間 : 2021710日 (週六) 12:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子好去處】GUDETAMA與你京都茶屋品茶+富士山留影　即場郵寄東瀛風明信片

休閒消費 19:00 2021/07/09

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

GUDETAMA（梳乎蛋）現身新都會廣場。（梁樂欣 攝）

港日漫活至Chill代表GUDETAMA（梳乎蛋）將會萌爆現身新都會廣場「GUDETAMA 夏日梳乎『郵』」主題活動，破天荒一蛋分飾多角如地勤、導遊及郵差等帶領大家從機場出發，踏上東瀛潮聖之旅。

商場L4露天廣場設有15呎高梳乎蛋郵局，讓團友們寫下偽遊的開心憶記，寄給親朋摯友分享歡樂正能量。

【親子好去處】神還原《愛麗絲夢遊仙境》經典場景　5.5米仙境隧道+撲克燈海+限量精品俘虜粉絲

    點擊圖片放大
    +8
    +7

GUDETAMA會結伴大家Hea遊大熱日本旅遊點，相信大家也會想於京都茶屋梳乎品茶，或是到富士山留影，完全是久違了的旅遊滋味！

裝置於配有炫目燈飾，綻放日與夜截然不同的夏日氣氛。

【親子好去處】櫻桃小丸子30 週年聯乘經典街霸角色　首個官方授權珍藏展+期間限定店【多圖】

    點擊圖片放大
    +7
    +6

商場特設仲夏主題花海，逾萬朵鳳尾花編織成震撼的戶外迷人花海，及L3星光長廊佈置一條超過150呎「飛航主題幻彩燈海」，燈海懸掛於半空，營造無盡的打卡熱點。

GUDETAMA 夏日梳乎「郵」
日期：7月10日至8月31日 
時間：上午10時至晚上10時
地點：新都會廣場L3-L4露天廣場

GUDETAMA夏日滋味遊
日期：7月下旬至8月中旬 
時間：上午11時至晚上9時
地點：新都會廣場L3中庭

2萬呎「仲夏黃金夢」戶外花海
日期：7月10日至8月31日 
時間：上午10時至晚上10時
地點：新都會廣場L3-L4露天廣場

飛航主題幻彩燈海
日期：7月10日至8月31日 
時間：晚上6時至晚上10時
地點：新都會廣場L3星光長廊

相關文章

【親子好去處】神還原《愛麗絲夢遊仙境》場景　5.5米仙境隧道+撲克燈海+限量精品
17:00 2021/07/09
【親子好去處】神還原《愛麗絲夢遊仙境》場景　5.5米仙境隧道+撲克燈海+限量精品
【親子好去處】櫻桃小丸子30 週年聯乘街霸　首個官方授權珍藏展+期間限定店【多圖】
10:00 2021/07/09
【親子好去處】櫻桃小丸子30 週年聯乘街霸　首個官方授權珍藏展+期間限定店【多圖】
【親子好去處】Hello Kitty+Melody+布甸狗運動裝落場　獨家Sanrio精品限量發售
19:00 2021/07/08
【親子好去處】Hello Kitty+Melody+布甸狗運動裝落場　獨家Sanrio精品限量發售

你可能感興趣

【親子好去處】神還原《愛麗絲夢遊仙境》場景　5.5米仙境隧道+撲克燈海+限量精品
17:00 2021/07/09
【親子好去處】神還原《愛麗絲夢遊仙境》場景　5.5米仙境隧道+撲克燈海+限量精品
【親子好去處】櫻桃小丸子30 週年聯乘街霸　首個官方授權珍藏展+期間限定店【多圖】
10:00 2021/07/09
【親子好去處】櫻桃小丸子30 週年聯乘街霸　首個官方授權珍藏展+期間限定店【多圖】
【親子好去處】Hello Kitty+Melody+布甸狗運動裝落場　獨家Sanrio精品限量發售
19:00 2021/07/08
【親子好去處】Hello Kitty+Melody+布甸狗運動裝落場　獨家Sanrio精品限量發售
新都會廣場 Metroplaza 商場活動 商場

最高瀏覽

【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
16:43 2021/07/01
【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
17:50 2020/12/01
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別