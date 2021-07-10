【疫苗接種】劉宇隆：患癌及腎病青少年抗體不足　或研究打第三針疫苗成效　

▲ 劉宇隆指患癌及腎病青少年抗體不足，或研究打第三針疫苗成效。（資料圖片）

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今（10日）表示，港大醫學院運營的鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心約兩個月前開始為約260名青少年，接種「復必泰」和「科興」新冠疫苗，當中絕大部分人只有輕微反應，6至7成人接種位置感疼痛，5至6成人接種後感到疲倦，大約2至3日後復原。

劉宇隆在電台節目表示，鴨脷洲接種中心今日起亦會為患癌症、血液疾病或腎病等的青少年，接種復必泰疫苗；若發現他們接種疫苗後的抗體水平或T細胞反應不足，會安排他們接種第三劑，詳情稍後公布。

他又指，外國文獻顯示，腎病患者接種兩劑「復必泰」後，或只產生約一半抗體水平，但接種第三劑後，抗體會升至高水平，強調青少年患長期病，只要病情穩定，即使需要洗血、曾接受腎臟移植，甚至正接受化療，只要沒有接受太大劑量的抗癌藥物，都可以接種新冠疫苗，惟腎衰竭或尿酸過高者不宜接種。

同場出席的疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝指出，目前12至19歲青少年，大約有兩成人已接種。他稱，針對已接種兩劑科興疫苗的人士，相隔多久才可額外多接種一劑「復必泰」疫苗加強防疫，目前未有建議和確切答案，需要再留意更多數據，委員會會加緊檢視研究。

對於新加坡不承認科興為有效接種，基於未能確定相關疫苗對抗變種病毒的成效。曾浩輝強調，科興疫苗在世衞的緊急使用名單之內，即使針對變種病毒的防護可能較低，但並非完全無保護作用，強調接種疫苗一定有好處。

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記者︰陳麗娜