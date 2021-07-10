【開心速遞】細龍生細龍太離婚難再合體　陳偉琪不再「回家」轉行做生意

▲ 細龍生與細龍太正式離婚。

久未在TVB露面的「細龍太」陳偉琪，早前宣布與TVB完約回復自由身。不過，在劇集《愛回家之開心速遞》中就只交代細龍太前往美國後便無疾而終，但隨著細龍生（鄭世豪飾）與Rebecca（沈可欣飾）的新感情線萌芽，細龍生與細龍太的婚姻去向終於有新交代！

日前，《開心速遞》中就交代遠在美國的細龍太寄了一份離婚協議書給遠在香港的細龍生，而細龍生也似乎已對細龍太的離去釋懷，亦開始與Rebecca有不同的感情戲，代表曾被大眾喻為最強CP之一的細龍生細龍太已正式離婚，感情線告一段落。

▲ 細龍生與細龍太的CP戲正式告一段落。（Instagram圖片）

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撰文分享合作點滴

不過，陳偉琪與鄭世豪戲外份屬好友，二人都在社交平台貼出一系列的照片，有細龍生細龍太的婚照，也有日常鬥氣的劇照，懷念昔日情，並撰文回憶昔日合作的日子。

陳偉琪寫道：「沒有人比你更寵我。 沒有人比你更盲目地愛我。 是我沒有福份，不值得你繼續堅持等下去。你值得更好的。廢柴老公，我愛你。答應我要一直傻下去！」

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鄭世豪表示：「維護你 像武士 有誰可以 #珍妮武士 最終都係唔可以再維護你了。。。 。 好開心呢幾年嚟的合作，由最初不是咁熟，到後期嘅真誠溝通，在初始嘅拍攝技巧要不停地提醒你，到你終於上晒手，不用再被我煩，又再到最後最後我反要不停請教回你教導，總括嚟講係真心開心的。。。 。 只可惜也等不了你回來，真的要離開我了，希望你搵到個好歸宿，快快又結婚，好好地生活，有緣的話再一齊玩過啦。。。 。 會努力重新出發的 廢柴老公 上」

網民對CP正式被拆散大感不捨，同時亦可惜《開心速遞》失去一對搞笑又恩愛的CP：「想念細龍太的每個瞬間....祝福你有更好的發展！」、「唔緊要，無論點都支持你」、「沒有了Jenny，真的差了很多」

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▲ 陳偉琪已離開TVB。（Instagram圖片）

陳偉琪轉行賣黑毛豬

陳偉琪於2019年中，疑因醉駕及負面新聞影響形象故被TVB冷落後再飛出《開心速遞》劇組，之後極少在TVB活動中亮相。之後，她就宣布與TVB已完約，回復自由身。有指她曾向多間公關公司自薦，望做公關重新開始。

不過，之後她有否認此說法，亦暫未有其他電視台招手。但她就在社交平台分享自家的賣黑毛豬生意，並透露生意額不錯。

同場加映：鄭世豪與陳偉琪專訪