【家庭慘劇】疑不滿2歲兒哭鬧不停　30歲無業母手掩兒口鼻致窒息亡

▲ 台灣一名母親疑因2歲兒子哭鬧不停，用手掩蓋他的口鼻導致窒息死亡。

台灣發生一宗倫常慘案。一名30歲無業母親，疑因2歲兒子不肯睡覺哭鬧不停，一時難忍情緒用手掩蓋兒子口鼻，導致他窒息死亡。據報男童母親有情緒問題，需長期服藥。警方將涉事母親拘捕並起訴她殺人罪。

▲ 涉事的外籍母親長期無業，在家照顧兩名幼兒。（《中時新聞》圖片）

錯手掩蓋兒子口鼻致窒息亡

綜合台灣傳媒報道，事發在新竹市，一名東南亞籍30多歲女子，長期無業在家照顧兩名幼兒。在事發當日上午她因為準備休息，故哄2歲的兒子睡覺。然而男童哭鬧不停，外籍母一時難忍情緒，用手掩蓋兒子口鼻嘗試停止他哭鬧的行為，怎料導致兒子窒息死亡。

接近中午，同住的爺爺回家後發現孫子面色發白，毫無反應，遂立即報警求助。消防員抵達後發現男童沒有明顯外傷，但已無呼吸心跳，當場急救並送院後證實死亡。

涉事母親疑有情緒問題

據報，涉事母親與丈夫、兩名兒子和老爺同住，家庭狀況良好，並無家暴紀錄，與鄰居相處亦融洽。鄰居得悉事件後感到震驚，爺爺亦很傷心自責。

經警方初步調查，外籍母親疑有情緒問題，需要長期服藥。她被當局起訴殺人罪，當地法院批准她以新台幣3萬元保釋，而男童的遺體將會由法醫解剖，進一步釐清死因。

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責任編輯：王明芳