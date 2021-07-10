【結業會操】蕭澤頤稱網上現殺警及仇警言論　重申涉及罪行方必嚴正執法

▲ 蕭澤頤稱網上現殺警及仇警言論，重申涉及罪行方必嚴正執法。（資料圖片）

警務處長蕭澤頤今（10日）出席警察學院結業會操後表示，過去一個多星期，香港出現連串嚴重暴力事件，除了7月1日企圖謀殺警員案，警方國安處亦搗破恐襲組織，有關組織計劃在香港不同地方，包括地鐵、過海隧道、法庭，進行一連串襲擊，強調若恐襲發生，會導致大量市民傷亡。

蕭澤頤補充，有關組織共9人被捕，包括大學、中學教職員，當中獲安排出外行動的6人均是中學生，指值得大家反思背後事件發生的原因。他又指，留意到有人在網上美化、英雄化暴力及冷血行為，有人煽動殺警及仇警。他重申無論線上線下的罪行，警方必會嚴正、果斷執法，並指出作為警員，主要職責是維持國家安全，維護社會繁榮穩定，責任絕對不輕。

▲ 律政司與警隊全力落實維護國安，鄭若驊指現投身警隊展現服務人民決心。（資料圖片）

律政司司長鄭若驊致辭時指，國家安全是國家頭等大事，維護國家主權統一和領土完整，是「一國兩制」的初心，指特區政府、律政司及警隊須全力落實維護國家安全的法律制度和執行機制，以維護國家主權、安全、發展利益。



鄭若驊表示，經歷社會近年的急劇變化，市民對公共服務質素的期望不斷提高，警務工作面對前所未有的挑戰和考驗。在這時候投身警隊，足以展現出為人民服務的決心、能力及承擔。她期望新畢業的警員以無比勇氣和堅毅的意志迎難以上，共同實踐警隊的抱負，使香港繼續是世界上其中一個最安全及穩定的社會。

是次結業會操共有33名見習督察和116名學警畢業，升旗環節首次以中式步操進行。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者︰陳麗娜