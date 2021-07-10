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【期刊研究】抗Delta變種病毒要打2針疫苗　打1針幾乎沒免疫反應僅一成人產抗體

健康 11:33 2021/07/10

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研究發現打1針疫苗對Delta病毒幾乎沒免疫反應。

全球新冠肺炎疫情持續甚至反彈，傳染力強的Delta變種新冠病毒已變成主流病毒株先後在多個國家出現。法國一項最新研究指，只接種1劑新冠疫苗的人接觸到Delta變種病毒時，其體內幾乎沒免疫反應，只有一成人有產生中和病毒的抗體。但如完成2劑疫苗接種後，就有較強保護力。

研究於期刊《自然》發佈。法國巴斯德研究所團隊研究奧爾良59名已接種疫苗人士，接觸Delta病毒後的反應。59名受試者中，有16人至少接種了1劑復必泰（輝瑞）疫苗，另外43人則至少施打了1劑阿斯利康疫苗。

結果顯示，只接種了1劑疫苗的人，在接觸Delta病毒後，只有10%人產生了中和Delta病毒的抗體，而其餘的人則「幾乎沒免疫反應」。

不過，接種2劑疫苗後，95%的人都可自己產生足以抑制Delta病毒的免疫反應，但其免疫力仍比早期版本的病毒低。

另外，團隊又研究曾感染新冠肺炎，但未接種疫苗的康復者，發現其抗體對Delta病毒的效力降低，不過如後來接種單劑疫苗，抗體反應會顯著提升。

同場加映：【活得健康啲】藥劑師學會分析青少年打復必泰疫苗宜忌　打針後不可做3個行為

政府早前公布將復必泰疫苗接種年齡下限，降至12至15歲青少年，惟部分家長會擔心子女的身體狀況不適合接種疫苗。今集《活得健康啲》請來香港醫院藥劑師學會會長崔俊明，解構青少年打針後常見的副作用及注意事項。

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責任編輯：羅嘉欣

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