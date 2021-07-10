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【國安教育】國民教育工作被個別人士及傳媒污名化　冀教育界加強引導

社會 11:45 2021/07/10

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(資料圖片)

行政長官林鄭月娥今（10日）表示，香港在回歸後沒有系統的愛國主義教育，反在學校推動國民教育的工作被別有用心的人和傳媒污名化，並藉此破壞學生對國家的觀念和認同，遺害甚深。一些別有用心者與外部勢力，刻意誤導青少年對國家的認識，甚至激化了他們的思想，呼籲教育界注重學生對愛國主義的教育。

林鄭月娥出席教育論壇致辭時指出，愛自己的國家是天經地義的事，而背叛國家是非常嚴重的罪行，天理不容。指香港在回歸前後，沒有有系統的愛國主義教育，反在學校推動國民教育的工作被別有用心的人和傳媒大肆污名化，並藉此破壞學生對國家的觀念和認同，遺害甚深，但強調絕大部分港人是愛國的。

林鄭月娥補充，上任特首後教育工作重點推動「認識中國歷史、中華文化及國情」範疇，並取得有不少成效，包括2018學年把中國歷史科列為初中必修科、公民科取代原本的通識科，新增「『一國兩制』下的香港」及「改革開放以來的國家」主題等。

她又指，近年來，一些別有用心者與外部勢力，利用香港較複雜的社會政治情況，刻意誤導青少年對國家的認識，模糊他們的國民身分認同，甚至激化了他們的思想，鼓吹他們進行極端的行為，強調培育青少年的愛國情懷，是各界人士須共同承擔的責任，呼籲教育界必須注重學生的國民教育，加強引導，着力推行對青少年的愛國主義教育，及關心、支持及幫助青少年健康成長。

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記者︰陳麗娜

 

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