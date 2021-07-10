【全國轟動】44歲富商遇劫遭刺20刀慘死 25歲妻子公路痛哭求救警揭心寒真相

印尼今年6月發生一宗全國轟動兇殺案，真相令人心寒真兇的行徑更引發熱烈討論！當地一名44歲富商與25歲妻子駕車回家時於路上遭賊人行劫，富商遭賊人連斬20刀慘死，其妻子成功逃走向路人求救，當時一段妻子向路人求救的影片更於網上瘋傳。及後經警方連翻追查，竟發現心寒真相！

案發於6月28日的印尼巴布亞省的查亞普拉（Jayapura），當地44歲商人Nasrussin和25歲妻子Virgita Legina Hellu看眼科醫生後於晚上9時駕車回家。在路上二人遇到賊人，Nasrussin被連刺20刀慘死。法醫指出，Nasrussin的頭部、後腦勺、頸、左臉、耳朵、下巴、胸部都有刀傷。事後網上瘋傳一段由途人拍攝的影片，影片中妻子Virgita痛哭向路人求救，指自己和丈夫遇劫，丈夫慘遭賊人殺死。警方亦指賊人行兇後搶走Virgita的手袋逃跑，循劫殺案調查。

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警方深入調查後卻發現案件有可疑，並非如妻子所言是劫殺案。據警方透露，Virgita向警方作供時稱，Virgita回程時在車上睡著，醒來時已見到4名賊人駕車持刀出現。警方問Virgita賊人的車輛類型及車款，Virgita只稱當時天色很暗看不到。Virgita續指，丈夫下車後即被賊人用刀指嚇威脅交出所有貴重物品，但賊人突然狂斬丈夫多刀致死。賊人隨即轉向Virgita要求安靜，並搶走她的手袋後駕車離開。

警方對Virgita的口供真偽有保留，於是深入調查她的背景，發現她有所隱瞞，而案發當日的影片亦疑似偽造。警方揭發案件是有預謀的兇殺案，兇手想偽裝成劫殺案，目的是要減少Virgita的可疑。

經調查後，警方於7月2日在機場拘捕疑犯 Mahdi Mehrban，當時他企圖坐飛機逃走。

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疑犯 Mahdi 被揭發與Virgita出軌2年，警方指Mahdi 為情犯案，並企圖侵吞死者財產。及後Virgita亦向警方自首是兇殺案的策劃者。她自今年2月起已計劃行兇。

綜合當地傳媒，Mahdi是阿富汗人，案發前一直失業，視富商太太Virgita為提款機。當地傳媒又訪問一名紋身師，指Mahdi在案發前15天為討好Virgita，在手臂紋下「愛的宣言」：「你現在是我的，我不會讓你走，VLH」，而VLH是Virgita全名簡寫。

Nasrussin的家人得悉真相後非常憤怒，其家人指Virgita原來一名女傭的女兒，自幼家境貧窮，讀中學時與Nasrussin相戀，Nasrussin已認定要與她結婚。Nasrussin一直給最好的生活予Virgita，不但供書教學，還花費巨額金錢予她買車。家人更指Virgita更是「造美人」，由丈夫出支整容，並公開Virgita整容前的相片。

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Nasrussin的家人指，Virgita經常向丈夫撒謊，但都一再獲得丈夫原諒，因Nasrussin覺得妻子年紀尚輕才會犯錯，而且非常寵愛妻子，豈料卻因而招殺身之禍。

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責任編輯：王明芳