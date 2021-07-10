【巨型肌瘤】腹部極速膨脹如懷孕7個月揭患子宮肌瘤　手術剖出一堆20cm長肌瘤震撼醫生

▲ 醫生剖出一堆20cm長的巨型子宮肌瘤。

腹部突然膨脹如懷孕，竟是子宮肌瘤警號？台灣婦產科醫生李偉浩日前分享一個令人震驚的巨型子宮肌瘤個案。30多歲女患者因腹部膨脹如懷孕7個月、便秘、頻尿等問題求醫，結果發現長了巨型子宮肌瘤。手術後，醫生取出了一大堆20cm長的肌瘤，相信最少重達3公斤，十分震撼。

▲ 肌瘤長達20cm。(授權使用)

台灣婦產科醫生李偉浩於其Facebook專頁分享難忘個案。他表示，30多歲女患者長年旅居日本，3個月前因為腹脹如懷孕7個月，還伴有便秘、尿頻等症狀，於是在當地醫院求醫，核磁共振檢查後發現長了18cm的子宮肌瘤。不過當地無法微創取出，遂到台灣尋求第2意見。最後由李醫生採用「單孔」達文西機械手臂手術。

李醫生指，手術雖然順利，但由於子宮肌瘤實在太大，所以要像削水果一樣手工切細肌瘤，讓肌瘤可在約2cm的肚臍單一傷口取出。前後並花了6小時，耗費20片手術刀片。

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手術完成後取出的肌瘤也讓他相當震驚。因為肌瘤長達20cm，佈滿了整張工作台：

開完刀後病患應該瞬間少了3公斤！！

▲ 李醫生取出滿滿肌瘤。(授權使用)

相片亦震撼了不少網民，不敢相信這是一個人的子宮肌瘤：

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何謂子宮肌瘤？

本港婦產科專科醫生方秀儀早前接受TOPick訪問時，講解子宮肌瘤（Uterine fibroids/leiomyomata）症狀及成因。她指出子宮肌瘤是常見婦科疾病，俗稱「纖維瘤」，是子宮的平滑肌增生造成的良性腫瘤。

子宮肌瘤主要分3種︰

黏膜下肌瘤

漿膜下肌瘤

間質性肌瘤

其生長位置、症狀和影響各有不同。

35歲以上女士，約30%人會患上子宮肌瘤；40歲或以上女士，患有子宮肌瘤比20至30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍；到50歲更增至80%機會。

症狀

方醫生指，多數患者有月經的問題，例如經期日子拖長而周期縮短、經量過多、持續經痛或出現貧血等。有些患者會因子宮肌瘤體積變大，腹部凸出，壓著直腸或膀胱而造成便秘或尿頻。

成因及高危人士

以下女性患子宮肌瘤風險較高：

40歲或以上：比20-30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍

有相關家族病史：機率高3倍

從未生育：曾分娩三次或以上的婦女，與未生育的婦女進行比較，風險降低80%

肥胖：因為體內雌激素較高

方醫生表示，暫時並無預防方法。不過，食品添加劑、大豆也會增加患子宮肌瘤的風險。其中，進食大豆的風險會增加2.5倍。

子宮肌瘤治療方法

方醫生指，子宮肌瘤是一個個不規則的腫瘤，所以子宮是不規則地脹大，一般治療方法如下：

可以用手術切除。視乎子宮肌瘤的大小及和症狀的嚴重程度，一般會先觀察，或透過藥物如止血藥、止痛藥、荷爾蒙療法等療法紓緩出血症狀。

收經後肌瘤普遍會慢慢縮小。除了開刀切除子宮肌瘤或子宮，現在還有子宮內膜熱熔術及子宮動脈栓塞術等。

個案獲「Dr. 李偉浩 的 婦科手術室」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜