【劏房租務管制】陳帆：每兩年加租上限定15%指標合理　已考慮租戶負擔及議價能力

▲ 陳帆指，每兩年加租上限定15%指標合理，已考慮租戶負擔及議價能力。（資料圖片）

劏房租務管制措施料最快年底落實，建議訂立兩年租約，期間不得加租，租客可續租一次，加租幅度「封頂」最多15%。運輸及房屋局局長陳帆表示，計劃將劏房每兩年加租上限定在15%，是參考差估署過去多年數字，再考慮整體市場運作、租戶收入和負擔能力、議價能力及業主私人產權等，認為是合理指標，可保障租戶利益。

陳帆今（10日）出席電台節目《星期六問責》時指，過去20多年私人住宅租金指數多次超過15%，當局已考慮租戶的負擔和議價能力，以及業主的私有產權，認為將劏房續租上限定於15%是合理水平，如果租金指數是負數，租金就需要下調，而且不設下限。

有立法會議員建議將劏房每兩年加租上限定在10%，與公營房屋的加租上限看齊，陳帆表示，劏房是按市場營運機制運作，與公營房屋不同，不能相提並論，現時政府提出的方案，有訂明業主向租客收取水電費須提供單據證明，不能巧立名目收費，相信業主作弊空間不多。

陳帆說，起始租金並非不能設立，但要有科學、透明及大眾都能接受的機制處理，單位的裝修、景觀及大小等，都會影響租金，難以為每個劏房制定起始租金，又指若當局取締劏房，會令租戶更加受害，可能造成反效果，強調租務管制措施並非要取締劏房。他續指，4年租住權已能回應租戶的訴求，他承認法例生效後可能會出現業主揀客的情況，但不希望發生，政府在合理保障租客權益的同時，會小心平衡。

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記者︰陳麗娜





