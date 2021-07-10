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【安全隱患】小朋友在噴泉廣場玩耍　被水柱噴上半空打關斗摔下

親子 13:00 2021/07/10

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內地有小朋友在噴泉玩耍時，被高水壓水柱噴上半空摔下，十分危險。

夏日炎炎，小朋友都喜歡在噴泉玩耍，不過當中可能暗藏隱患，家長必須時刻保持警覺。近日內地網上瘋傳一段短片，在一個噴泉廣場，有小朋友玩耍時被高水壓水柱噴上半空，翻了個筋斗再摔下，十分危險。

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小朋友被水噴上半空

最近在山東省威海市一個新開的噴泉廣場，有市民到場參觀並拍攝了很多段噴泉的影片。其後他翻看影片，發現有小朋友在噴泉玩耍時被水柱射上半空，翻了個筋斗後再往下跌，非常危險。拍攝影片的人士其後分享片段，並接受內地傳媒訪問，指噴泉存在安全隱患，

希望給各位家長提醒一下，孩子玩耍的時候也要注意安全。

網民斥家長不負責任

短片吸引大批網民觀看，有不少人直言小朋友不應在噴泉玩耍，「這種噴泉說了無數遍很危險，有漏電風險，還有高壓水線如果打到孩子眼睛上，重則失明啊」、「噴泉是用來觀賞的，不是讓你們用來玩水的，要是真的想玩水，去水上樂園啊」、「這種水本來也很髒，而且小孩子站不穩很容易受傷」。

網民指，過去亦曾經發生小朋友在噴泉玩導致受傷的事件，紛紛斥涉事家長不負責任，「這種家長…明知道這地方危險不能進去玩，還帶小朋友去」、「之前噴泉水柱衝穿女大學生下體、7歲男童肛門的新聞都沒看過？」、「這種威力的噴泉，大人都不敢靠近，家長敢讓自己孩子在裡面玩，不知道是怎麼想的」。

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責任編輯：王明芳

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