【小學面試】一文看清英華小學簡介會詳盡内容　校長：喜歡好發問的孩子【附報名須知】

踏入暑假,家長需要開始為即將升讀幼稚園K3的子女,作升小準備。傳統直資英華小學在今日(10日)下午舉行2022-2023年度小一簡介會,簡介會以網上形式進行,首先由學生大使以廣東話、流利英語和普通話,介紹學校歷史、校園設施,以及一系列的課外活動。

陳美娟校長在簡介會中指學校著重「識問問題、喜歡問問題、保持好奇心」的孩子,最重要是他們對學習有快樂感。

知識是得到正確的答案,智慧是問適當的問題(Knowledge is having the right answer. Intelligence is asking the right question),所以懂得發問非常重要。