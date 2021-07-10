【小學面試】一文看清英華小學簡介會詳盡内容 校長：喜歡好發問的孩子【附報名須知】
踏入暑假，家長需要開始為即將升讀幼稚園K3的子女，作升小準備。傳統直資英華小學在今日（10日）下午舉行2022-2023年度小一簡介會，簡介會以網上形式進行，首先由學生大使以廣東話、流利英語和普通話，介紹學校歷史、校園設施，以及一系列的課外活動。
陳美娟校長在簡介會中指學校著重「識問問題、喜歡問問題、保持好奇心」的孩子，最重要是他們對學習有快樂感。
知識是得到正確的答案，智慧是問適當的問題（Knowledge is having the right answer. Intelligence is asking the right question），所以懂得發問非常重要。
因此今年簡介會的主題是「問題」，陳校長與家長分享平日在學習和生活中，可以如何改善發問技巧，更有效跟孩子溝通，幫助子女表達自己，從而改善親子關係。她分享三大秘訣：「一，真聆聽；二，不預設答案；三，先了解孩子，再讓孩子了解自己」。
陳校長指透過問合適的問題，例如多問開放式題目，能夠提升小朋友的解難能力，令他們變得更聰明、更會思考。另外學校亦十分重視學生的閱讀習慣。
點擊查看校園設施和活動：
報名須知
網上報名日期及時間：
- 7月14日（三）早上9時至
- 7月18日（日）下午6時
家長需於網上填寫基本資料，上傳學生的身份證明文件和照片至系統。按照系統要求填寫完所有資料後，必須儲存所有資料，再繳交$150報名費。
繳款後，家長需要再次輸入電郵地址和手提電話號碼，收到確認電郵方代表完成報名手續。家長需保留電郵作日後面試之用。此階段不用上傳學生的portfolio。
英華小學全年學費為$18000，分10期繳交。
簡介會後，有參與的家長在當日會收到意見調查表，學校提醒家長，校長會親自閱讀每一份調查表的內容。
面試內容
學校分三輪面試，所有有遞交報名表格的學生，均會收到第一輛面試的邀請。如情況許可，面試將以實體形式進行。各輪面試詳情如下：
第一輪面試：「小朋友和老師的約會」
- 每一位申請人均有機會
- 將於8月底至9月初進行
- 面試日期及時間於8月13日（五）透過電郵及SMS通知家長
- 請留意學校網頁
第一輪面試形式
- 以個別形式進行
- 以廣東話和英語對答
- 內容：提問一般生活習慣、簡單的學科知識
- 面試會在輕鬆愉快的氣氛下進行
第二輪面試：「小朋友和校長的約會」
第三輪面試：「小朋友及家長和校長的約會」
面試將以廣東話和英語進行，英華小學表示，如學生的母語是普通話，亦可以普通話進行面試。
2022-2023年度小一收生人數：165人
其他注意事項
- 如因病缺席面試者，必須後補醫生紙證明
- 請保留確認電郵，面試時必須出示。電郵上的申請編號方便日後查詢之用
- 報名費$150，透過網上系統繳交
課程特色
英華小學推行多元學習，每年均有不同主題。在簡介會中提到，今年的主題是「秘密通道」，每個課室化成小商店，而學校化身成一個小社區，並會定期舉行不同活動供學生參與，實行「邊玩邊學習」。
在學術方面，學校著重學生的兩文三語發展。另外一、二年級常識科不設考試。
課程特別為男孩子而設
學校設有「森林課程」，透過舉辦一系列的戶外活動，讓學生放眼大自然。另外亦設有小童軍，學生可以參加社區服務及義工活動等，亦機會在學校內露營，訓練自理能力。
英華小學實行「一生一體藝」，在體育方面，每星期一至三設有4堂體育課，學生可根據個人喜好選擇運動項目。而在音樂方面，學校安排不同樂器課程讓學生參與。無論是體育、音樂和藝術，學生在校際比賽中表現出色，屢獲獎項。
報名詳情請參閱【學校網頁】。
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記者：鄭樂晴