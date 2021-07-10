【聲夢傳奇】14歲Chantel清純校服Look曝光 姚焯菲全力以赴比賽：機會只得一次

▲ 姚焯菲清純校服Look曝光。

TVB選秀節目《聲夢傳奇》最後他強誕生，大熱參賽者Chantel姚焯菲只有14歲，自早前一曲《戀愛預告》因初戀味洋溢而爆紅後，每次演出都大獲好評兼形象入屋，表現大有進步的她被外界視為冠軍熱門。

▲ 姚焯菲接受就讀學校訪問。（網上圖片）

熱愛音樂抒發壓力

Chantel比賽同時忙於課業，最近就終於放暑假，不過她近日就忙於宣傳做訪問及決賽排練。她亦為所就讀的學校宣道國際學校做訪問，內容被刊登於學校網頁內。

她就讀該校的Grade 9，訪問時穿上校服，坐於鋼琴前，造型清純，確實大有初戀感。她在訪問中分享喜歡音樂及唱歌的原因：「不論是喜或悲，音樂總能鬆緩及抒發壓力。音樂也是我與朋友的溝通橋樑，分享音樂及表演。而且音樂是國際語言，我相信若你欣賞音樂，你便會開始享受唱歌。」

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全力以赴比賽

參加《聲夢傳奇》對Chantel而言也是一個重要的人生里程，而相對於參加學校的歌唱比賽，雖然兩者也需要盡全力，尊重及欣賞他人的付出，亦要管理好時間及投入團隊。

不過，在學校的比賽中，Chantel指除老師及學校職員外，其他人全是相同年齡。在《聲夢傳奇》的比賽人，一起工作的都是成人。如果在學校中落後比賽也仍有空間及時間進步，不過《聲夢傳奇》的比賽只得一次機會，一定要在賽前做足準備，努力練習，表現得最好。

▲ 姚焯菲指出外比賽機會只得一次。（Instagram圖片）

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她稱：「比賽讓我有了預早踏足成人工作世界的經驗，學校是讓我好好裝備自己的地方，也令我更有自信迎接未來踏入社會的挑戰。」

Chantel亦感恩在學校遇上很多好朋友及好老師，不論起跌，學校也會給予她無限的鼓勵及支持，也令她更珍惜在校的每一刻，一生也不會忘記校園生活。

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