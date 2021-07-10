【東京奧運】港隊獲准奧運村外設支援中心　14位體能教練及營養師等隨團協助

▲ 奧組委批准奧運村外設港隊支援中心，14位體能教練及營養師等隨團協助。（港協暨奧委會提供）

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長霍啟剛表示，奧組委批准本港奧運代表團設立支援中心，將有14位職員為運動員提供支援服務，包括體能教練、營養師、運動心理、恢復治療，霍啟剛期望新措施令出戰的運動員，發揮自己最好的水平。

霍啟剛在社交貼文指出，今日收到奧組委通知，批准港隊設立支援中心，惟受疫情影響一直擔心建議無法獲得落實，並指支援中心將會有14位職員提供支援工作，包括體能教練、營養師、運動心理、恢復治療，他期望出戰運動員可以成功發揮到自己最好的水平。

他解釋，支援中心成立目的基於每個代表團入奧運村的總人數有限制，而限制是根據每團的運動員數目而定，導致支援人員數目不足，影響運動員的表現。他補充，五年前擔任里約奧運代表團團長時，親身經歷相關問題，許多體育總會反映需要更多支援，確保運動員水平嘅發揮，故賽後一直構思下屆奧運要在奧運村外設立一個港隊支援中心，幫助運動員有更好發揮。

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記者︰陳麗娜