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【MIRROR成員】幼稚園畢業禮唱《蒙著嘴說愛你》　姜濤入侵幼稚園人妻嘆：老公開始透唔到氣

娛樂 15:30 2021/07/10

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

幼稚園畢業禮選用《蒙著嘴說愛你》做畢業歌。

社交平台熱爆群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」每日帶給網民無窮歡樂，一眾老公或男朋友大感無奈之際，最近幼稚園、小學及畢業季，不但老婆熱愛MIRROR，連幼稚園都被MIRROR入侵！

《蒙著嘴說愛你》一曲其實是向醫護致敬。（網上圖片）

有老婆在群組內分享一段子女幼稚園畢業禮的影片，小朋友們跟著姜濤的大熱歌曲《蒙著嘴說愛你》做動作及唱歌，擺出MV中的不同手勢，非常可愛。

此外，亦不止一間幼稚園採用《蒙著嘴說愛你》作畢業歌，另亦有家長貼出幼稚園畢業短片，學生們也是跟著《蒙著嘴說愛你》又唱又跳。MIRROR已紅到入幼稚園！

【MIRROR成員】前夫控訴被搶老婆辛酸　二創《16號愛人》：何以我要去課金16任愛人

該名媽媽又搞笑地寫道：「而家連學校嘅老師都加入戰團lar..... 真開心rrrrr... So i say I love u... 當幼稚園畢業歌都唱...發現老公開始透唔到氣」她更Hashtag「老師嫁咗俾MIRROR」。

幼稚園小朋友跳《蒙著嘴說愛你》。（截圖）

不少網民留言指其實《蒙著嘴說愛你》的歌詞很有意思，也很適合小朋友唱，譬如「天給我貧病困苦 笑著去吃苦」、「生活在劫難裡 心靈從未給沾污」。而且，《蒙著嘴說愛你》當時推出也是為在疫情下努力工作的醫護人員打氣，故歌詞其實非常有意義，也令不少學校揀選畢業歌時也選用此歌。

有網民指：「從此呢首歌成為幼稚園，小學畢業歌，再唔係友共情 today個d歌」MIRROR的歌曲似乎成功跑出成新一代畢業歌，令學生不用再「別了依然相信 以後有緣再聚」。

【MIRROR成員】小姜糖冧爆講：我願意　姜濤喜獲女兒榮升「姜爸爸」

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同場加映：姜濤專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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