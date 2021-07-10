【愛國教育】從小培育學生愛國觀念　楊潤雄：學校應有之責

▲ 楊潤雄出席教育論壇時表示，從小培育學生愛國觀念是學校應有之責。（社交網站圖片）

教育局局長楊潤雄表示，本地應從小培育學生的愛國觀念，學校可從課程設置、教師培訓等方面入手，並針對不同年級的學生設置相應的愛國課程，呼籲社會各界人士支持，營造愛國的社會氛圍。

楊潤雄今（10日）出席教育論壇演講時表示，世界各地的教育都重視培養學生的國家觀念，並視之為學校應有之責。過去百年，國家曾經歷外強入侵的傷痛，全憑先輩團結愛國，奮力貢獻，國家才能一步一步站起來、富起來和強起來，指年輕一代並沒有這些經歷，所以無論在內地或香港特區，推動「愛國教育」變得十分重要。

他強調，特區政府以「多重進路、互相配合」方式支援學校推行國民教育，並應從小開始培育，包括課程設置、學與教資源、教師培訓、學生活動及學生內地交流計劃等，並指幼稚園教育課程可培養學生認識中華文化及作為中國人的身份。

小學方面，中國語文教育的課程重視培養學生對中華文化的認同，對國家、民族的感情，同時建立文化自信；常識科設有「國民身份認同與中華文化」的學習範疇，讓學生認識《基本法》與生活之間的關係，並培養欣賞國家歷史與文化的情懷。中學的課程重點包括加強價值觀教育，包括德育及公民教育、《憲法》及《基本法》教育，強化中國歷史和中華文化學習。

楊潤雄指出，這些教育工作需要全校參與，更需要社會各界人士鼎力支持，營造愛國的社會氛圍。他希望社會各界同心合力、持之以恆，培養青年人成為具國家觀念、香港情懷和國際視野，以及承擔精神的新力量。

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記者︰陳麗娜