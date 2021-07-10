【減肥大作戰】金鐘國幫《RM》隊友宋智孝減肥　6大貼地減肥觀念：減肥毋須節食

▲ 金鐘國分享貼地6大健康減肥觀念。

南韓藝人金鐘國熱愛健身，早前更開設YouTube頻道大談「健身經」。最新一集，他邀請《RunningMan》隊友宋智孝做嘉賓，一方面解答智孝減肥疑問，另一方面分享6個較貼地的健康減肥觀念。

▲ 金鐘國邀請《RunningMan》隊友宋智孝做嘉賓。

宋智孝表示，最近因為拍攝新戲飾演「魔女」，加上生活作息、飲食習慣，身型增肥了不少，所以最近一直問金鐘國減肥的方法。金鐘國表示本來計劃說一說運動後的飲食，但因為智孝吵著說要食部隊鍋，所以轉轉話題，聊一聊女生運動及減肥方法。

6大貼地健康減肥方法

1. 食什麼都可以

智孝疑惑，為什麼做運動的人都會喝酒。對此，金鐘國指他也認為喝酒、攝取鹽份，如食部隊鍋等都是可以的，並聲稱自己會食即食麵。因為他相信，只要做適當的運動，就能充分燃燒這些熱量。

即使食部隊鍋之類也沒關係，不過食完後運動量要跟上。相當多朋友認為我對食非常在意，實際上我想食的，會食很多。我食特別多，我連即食麵都食。我覺得為了提高大家幸福指數，想食就食吧。

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食飯小貼士

如果真的想吃部隊鍋，金鐘國建議早上食，因為直至當晚睡前都會有足夠時間來消耗熱量。

2.毋須刻意減少食用份量

金鐘國指，很多人選擇餓著做運動，其實沒必要這樣做，這樣反而會因為肚餓而令減肥更困難。他建議，毋須減少食用份量，而是嘗試換食物種類。吃多與少都沒所謂。不過如果是體重太重的人，食用份量就要適當地減少。

其他只是微胖的人，其實只要改變一下飲食結構，再加上運動就可以。如本來從沒有運動過，那麼運動進入人生的那一刻起，身體所消耗的熱量就會變得完全不一樣。

▲ 金鐘國指自己會食即食麵。

3. 短時間極速減肥會反彈

智孝又問到，減肥是否必須做有氧運動？金鐘國表示，很多人為了在短時間迅速減肥，或會做1個小時，甚至更高強度的有氧運動，但那樣做會反彈。而且，如再加上控制飲食、鹽分攝取，身體就會流失水分，易造成皮膚衰老。

通過飲食和有氧運動一下子把肉全減掉的話，水分也會一起流失。我個人不推薦。

4. 別喝湯、撈汁

影片中，開始運動前，智孝一直在吃2人份的部隊鍋，並問金鐘國可否在湯中加入白飯當泡飯吃。對此，金鐘國表示萬萬不能，千萬不要喝太多湯水，泡飯更加不可以。假如食飯，也建議食糙米飯。

養成少喝湯的習慣，是最重要的一點。

5. 別追求需要醫美的理想身材

▲ 智孝想要前凸後翹的身材。

金鐘國問到智孝想要怎樣的理想身材，智孝馬上找了張前凸後翹的女生照片。但金鐘國表示，這些理想身型，很多時要透過手術磨骨或接骨才可達到，所以建議不要考量這些「理想身材」，而是要找到憑意志力就可打造的理想身材，例如有線條的身型。

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6. 不是為「靚」減肥 而是為健康Keep Fit

金鐘國強調，運動應該長期進行，不要想著在短時間內減肥成功，而是要維持健康的生活習慣。如只為了「今年夏天去游泳而減肥」，他也不太認同。

不要把美容和減肥混為一談，把健康和減肥看作一體。把眼光放到明年，一點點地堅持運動反而更好。

下一集，金鐘國就會正式教智孝做居家運動，預告中，宋智孝累到想逃跑，搞笑互動令人期待。

▲ 下一集正式開始做運動。

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責任編輯：羅嘉欣