【封區檢測】黃大仙金鳳街1-3號列受限區　7個處地方納強檢涉海洋公園

▲ 黃大仙金鳳街1-3號列受限區，7個處地方納強檢涉海洋公園。（資料圖片）

政府今日（10日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午7時30分起將黃大仙金鳳街1-3號列為「受限區域」，區域內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（11日）上午約7時完成行動。



當局表示，由於今日發現一宗感染源頭不明的初步確診個案，初步顯示涉及L452R變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

另外，當局根據確診者的行蹤，要求於指定期間曾身處7個指明地方的人士，須於7月13日或之前接受新冠病毒核酸檢測。

6月20日至7月10日香港新界大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓

7月9日中午12時至下午6時香港新界沙田小瀝源路68號廣源商場第3座2樓13號鋪麥當勞

7月9日下午6時至下午10時香港九龍黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G4B號鋪美心MX

7月2日上午7時至中午12時香港新界沙田小瀝源路68號廣源商場第3座地下12號鋪一葉小廚

6月29日下午6時至6月30日凌晨0時香港九龍黃大仙環鳳街52號地鋪錦尚甜

6月26日下午6時至6月27日凌晨0時香港九龍黃大仙龍翔道120號新光中心2樓261號鋪爭鮮迴轉壽司

6月26日上午9時至下午6時香港黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園

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責任編輯：陳麗娜