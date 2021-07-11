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【黎明演唱會】傳姜濤將現身Leon個唱　林海峰遇「金句王」黎明甘拜下風

娛樂 10:22 2021/07/11

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黎明在紅館一連九場舉行演唱會。

黎明相隔10年再踏上紅館開個唱！一連九場的《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》在昨晚（7月10日）舉行，首場並邀「林公子」林海峰任嘉賓。

今次黎明演唱會主題為「Talk & Sing 」，「金句王」Leon與林海峰在台上談笑風生外，二人還合唱黎明經曲情歌《夏日傾情》，唱至中途突然曲風一轉，改唱姜濤大熱作《蒙著嘴說愛你》，令現場氣氛更高漲。

【阿Sir早晨】重溫白淨古天樂靚仔look　李綺虹初出道獲黎明欽點做女一

姜濤向黎明表示多謝。（取自姜濤G ）

傳姜濤任嘉賓

姜濤亦在IG Story上載了黎明與林海峰是次合唱片段，並留言寫「多謝」向前輩選唱自己歌曲而致謝。

其實黎明與林海峰合唱《蒙著嘴說愛你》的片段在昨晚已在網上瘋傳，不少網民都留言希望黎明邀姜濤做嘉賓，讓兩代萬人迷同場獻唱。

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林海峰爆黎明金句

事實是次黎明演唱會的嘉賓名單十分保密，一直十分神秘，不過有傳姜濤將任黎明個唱嘉賓，現身日子在7月15日（星期四）、7月17日（星期六）或尾場7月18日（星期日）其中一日。不過消息未證實，但如果成真，可說是樂壇佳話。

另外，嘉賓林海峰雖然一向伶牙俐齒出名好口才，可是在個人社交平台爆料稱，遇到金句王黎明，他也要甘拜下風，寫道：

開騷前兩個禮拜真實對話
J：多謝你邀請我做嘉賓，但係金句王面前我真係唔知噏咩喎？
L：唏jan⋯噏咩，Up to you la 。
J：咁⋯（硬食）好啦，到綵排時我再大概話你聽噏咩啦。
L：唏⋯jan，綵排綵排都不及天意安排啦。
J：（完）
#金句王即係金句王

同場加映：姜濤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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