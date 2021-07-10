【盛‧舞者】麥秋成痛心Foul隊友　火雞姐靠跳舞抒緩壓力

▲ 《盛‧舞者》

TVB真人騷《盛‧舞者》第5集以「拼盡」為題，由於狄易達的「Last Attack」在船大戰的齊舞回合輸了並已Foul走一名隊員，今集的Crew Battle只剩下麥秋成的「TX Crew」大戰王君馨的「Hot Flavaz」。最終君馨隊獲評判一致通過獲勝，秋成得悉要Foul人後即表現痛苦。

為時5分鐘的Crew Battle中，秋成隊派出奶仔、孖8、Timothy迎戰君馨隊的Pizza、Anson、Anisha，兩隊各有各精彩，舞蹈與現場音樂節奏配合天衣無縫的同時，亦齊齊展現了完美的團隊精神。

雖然兩隊勢均力敵，但著重「音樂感」、「完整度」、「原創性」、「流暢度」及「必勝決心」的評判，因覺得君馨隊爭勝心及感覺較強，故一致判「Hot Flavaz」獲勝。

戰敗的秋成即時表現失落，最後痛苦宣布：「我畀咗3次機會佢，佢都話係要走。」不過節目最終未有揭曉哪個隊員會成為第三個被淘汰的人。

除了比賽，昨晚的一集前半部分主力直擊三隊出戰前的綵排情況，以及話題人物火雞姐的故事。

火雞姐的故事題為「釋放」，對於成為話題人物兼KOL火雞姐（丁可欣）壓力不少，而跳舞似乎成為她其中一個出路：「其實一路好鍾意表演，因為跳舞可以表達到自己情緒同思想嘅一個方式，每次跳舞都係開心嘅。跳舞就係我最開心、最冇壓力嘅時候。」

而縱觀三隊綵排情況，達仔隊感覺較輕鬆，但清楚可見達仔頗著重時間觀念；君馨隊則潛藏危機，皆因隊員之間出現不少分歧。

當中擅長拉丁舞的Anson因壓力過大出現情緒問題委屈落淚：「我已經練到好夜，好難…我見到大家好快上手，但對於我記同做好啲Steps已經係兩個問題。」但君馨感恩隊友們關係仍像家人一樣好。

至於秋成隊，讓人意外的是隊員Timothy原來是孖8的學生，對於孖8由前老師變隊友，Timothy坦言感覺有點怯，加上記性不及隊友，他願意自我犧牲：「我係咪真係唔夠班呢？我喺團隊貢獻又唔係最Top，所以我唔介意第一個被Foul。」

到底Timothy最終會否「如願」出局，要睇下星期一晚播出的《盛‧舞者》第6集才知曉。