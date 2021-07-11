【封區檢測】黃大仙金鳳街28名居民完成強檢　沒有發現確診個案

▲ 政府在黃大仙金鳳街完成封區強檢，沒有發現確診個案。（程志遠攝）

本港新冠疫情持續緩和，由於政府昨日（10日）發現一宗感染源頭不明的初步確診個案，初步顯示涉及L452R變種病毒株，昨晚7時半起將黃大仙金鳳街1-3號列為「受限區域」，區域內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（11日）上午約8時15分完成執法行動，截至今日凌晨零時，28名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

政府亦在「受限區域」內派員到訪11戶，當中一戶在過程中沒人應門，有可能是空置單位，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。政府今日上午約六時四十五分完成強制檢測行動後，隨即在「受限區域」內執法。相關執法行動於上午約8時15分完成，政府共檢查了11名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。

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責任編輯︰陳子謙