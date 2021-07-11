【父女合奏】周杰倫與女兒四手聯彈賀6歲生日　網民讚小周周遺傳爸爸音樂天賦

▲ 周杰倫與女兒溫馨合奏，慶祝小周周6歲生日。

台灣樂壇天王周杰倫及昆凌2015年結婚，婚後誕下女兒小周周（Hathaway）及兒子Romeo。昨日（10日）是小周周6歲生日，昆凌在IG上分享慶生影片，片中周杰倫與女兒四手聯彈歌曲《烏克麗麗》，網民看後大讚小周周遺傳爸爸音樂天賦。

父女溫馨合奏

昆凌在IG寫下「生日快樂，我的公主」，並上傳一段影片，大曬父女合奏的甜蜜背影。只見小周周留着長髮，穿上白色裙，與爸爸坐在三角琴前，彈奏周杰倫的歌曲《烏克麗麗》。小周周彈主旋律，周杰倫則在旁邊伴奏，場面溫馨。

不少網民都為小周周送上祝福，並讚她有音樂天賦，「太厲害了吧！6歲就彈得這麼好！」、「天賦也是爸媽和上天給小公主的生日禮物」、「這麼小就學到這樣的程度，有遺傳到爸爸的音樂天賦」、「這畫面太美了」。

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為女兒建夢幻小城堡

周杰倫一向愛錫女兒，看待她如同公主一般，早前更在億元豪宅中打造「小城堡」供女兒玩樂。「小城堡」內貼滿色彩繽紛的卡通壁紙，外面有一些英文字，令整個玩樂區充滿童心。另外窗外的夕陽美景也成為焦點，除了可俯瞰無敵靚景外，更可欣賞到日落。

在教育方面，周杰倫與昆凌對孩子選讀國際學校有共識，惟二人對教育子女方面持有不同想法，昆凌之前接受傳媒時曾指，她剛生育後照顧女兒時，採取嚴厲的「虎媽教育」，只給女兒吃「無鹽無油無調味料」的食物，直到有天看見與女兒同齡的女孩開心吃薯條，才慢慢嘗試放寬對女兒的管教。

然而，周杰倫卻認為應以身教言教為主。昆凌曾分享，女兒小周周在飛機上鬧情緒，他向女兒承諾，「乖乖會請空姐給雪糕」。後來小周周睡著後，杰倫亦堅持待女兒醒來後給她吃雪糕，「我說到做到。」可見二人在教育子女上有兩種看法。

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責任編輯：王明芳