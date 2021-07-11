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【5000元消費券】逾480萬人已登記消費券計劃　陳茂波：電子登記約1周後收結果短訊通知

社會 11:22 2021/07/11

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陳茂波近日落區為市民登記電子消費券。（財政局局長網誌）

消費券計劃7月4日起接受登記，財政司司長陳茂波表示，消費券計劃接受登記首星期，市民反應十分踴躍，至今已收到逾480萬個登記，當中約8成、即超過390萬登記是透過去年的現金發放計劃資料作身份認證的電子登記。他說，雖然在首一兩天小部分市民透過「智方便」登記過程中出現阻滯，但經過調節後過程已回復順暢，所有市民都毋須輪候，一般只需數分鐘便能完成電子登記。

陳茂波在網誌表示，這幾天走訪地區與街坊聊天和協助市民登記，過程非常流暢。街坊興高采烈地討論登記詳情及如何消費等，包括有年青朋友說準備用消費券來購買新款手機；有街坊說計劃換新的家電；也有一對長者夫婦高興的說，兩人的消費券加起來剛好有一萬元，可以用來買禮物送給即將結婚的孫兒。網誌亦上載片段，陳茂波乘坐電車時表示，過去曾經乘搭電車沒帶備「碎銀」而付了20元鈔票，但有了電子支付便可以不用找贖及帶備「碎銀」。

他又提醒，市民在遞交登記後，首先會收到短訊，確認系統已收到登記並正進一步處理。若以電子方式完成登記後，會在約一星期收到有關登記結果的短訊通知。若以書面方式登記的市民，則會在交表後約兩星期收到有關登記結果的短訊通知。

由於計劃下「在港居住」的要求是登記人須於2021年6月18日之前的兩年期間曾經在港。政府會就此作抽查，部份市民可能已收到以特定號碼852 5567 3873發出的短訊，須核證其符合「在港居住」的要求。他們可按短訊提供的電話號碼聯絡德勤．關黃陳方會計師行，然後以電郵、親身或委托他人向該會計師行遞交所需證明文件。

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責任編輯：陳子謙

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