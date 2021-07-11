【人間悲劇】家姐煮飯疑誤加化學品10弟妹中毒亡　父母外出避過一劫崩潰

▲ 尼日利亞近日發生一宗人間慘劇，一個大家庭的10名成員食物中毒身亡。

尼日利亞近日發生一宗人間慘劇，一個大家庭的10名成員在吃完午飯後，陸續出現嚴重腹痛、上吐下瀉等情形，送院搶救後兩天內全部不治身亡。死者全為孩子，屬兄弟姊妹，調查發現死者進食的食物中含有毒化學品，懷疑是負責煮飯的長女，誤將化學品當成食物調味料煮食惹禍。

據外國媒體PUNCH及TVC News報道，尼日利亞贊法拉州（Zamfara）日前發生一宗集體食物中毒事件，導致10人死亡。

事件發生在一個擁有17名成員的大家庭上，由於家中6名大人外出工作，長女愛莎（Aisha Musa）為10名年齡介乎5至12歲的兄弟姐妹準備午餐，烹煮當地傳統食物tuwon dawa。惟10名弟妹進食後相繼出現上吐下瀉、胃痙攣、嚴重腹痛等情形。

長女避過一劫

父親在收到鄰居通知孩子不適後，趕回家中將子女送往醫院搶救，但孩子仍然相繼在兩天內宣告不治。院方表示，他們是因食物中毒引發胃痙攣，但由於攝入毒素太多，雖然醫生已盡力搶救，但仍失敗告終。

當地警方調查發現，長女在製作午餐時疑不慎將化學品「鉀肥」（potash）加入食物中，導致悲劇發生。而長女因未有進食午餐，故避過一劫。

死者的父親事後哭訴，事件對他來說像是一場悲劇，指自己從未經歷這種痛苦，又表示：「作為一名穆斯林，我把一切都交給了神，我知道他們的命運就是這樣，不在家的我們註定不會死。」

當地警方事後亦呼籲民眾，不要將不屬廚房的用品與食物放在一起，避免憾事再生。

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責任編輯：羅嘉欣