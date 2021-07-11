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【法定假期】立法會通過逐步增加法定假至17日　羅致光：為爭議多年勞工政策問題「了結」

社會 13:25 2021/07/11

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羅致光指，增加法定假日日數為一個爭議多年的勞工政策問題作一個「了結」。（資料圖片）

立法會上周三（7日）三讀通過逐步將法定假期增加至17日的草案。勞工及福利局局長羅致光指，增加法定假日日數是一項重要的立法工作，影響了百多萬名基層員工每年放假的日數，亦為一個爭議多年的勞工政策問題作一個「了結」。

羅致光在網誌表示，由於勞資雙方仍有分歧，而政治一天都太長，在上周初期政府沒有把握可以順利通過條例草案，最怕「一拍兩散」，白費了很多人的心血，更令百多萬打工仔的期望落空。政府上下不敢放鬆，形容在立法會會議期間「如臨大敵」，結果是不足3小時，便完成有關議程。

他又提到東京奧運，說對於喜歡及支持運動發展的人，奧運總是令人充滿期待和感到興奮，每屆奧運都帶來不少深刻的記憶。他對東京奧運充滿期待，希望能在疫情中成功舉行；更希望國家及香港運動員，在今屆奧運獲得美滿成績，在疫情中安然渡過，凱旋歸來，為一年多的抗疫帶來多些喜訊。

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責任編輯：陳子謙

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