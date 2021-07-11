【Chill ClubX刑偵日記】戴祖儀或現身ViuTV　宅男女神助兩台建立友誼

▲ 戴祖儀與涂毓麟合唱《我們再不講再見》。

戴祖儀將現身ViuTV音樂節目《Chill Club》？屬TVB星夢娛樂歌手的宅男女神戴祖儀，之前跨公司合作，與環球歌手涂毓麟（Oscar）推出唱情歌《我們再不講再見》，而環球唱片方面已把《我們再不講再見》派往ViuTV《Chill Club》。

這即是屬TVB藝人的戴祖儀，有機會與Oscar上ViuTV節目獻唱。不過一切當未落實，星夢行政總裁何麗全回答媒體有關問題時，未有肯定答應讓戴祖儀上ViuTV，但也沒有完全「落閘」，指旗下歌手如獲邀出現《Chill Club》的話，會商討細節。

【我們再不講再見】戴祖儀涂毓麟成樂壇新CP Joey+Oscar跨公司合唱互相欣賞

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戴祖儀樂意上Chill Club

至於戴祖儀亦向媒體回覆稱暫時未收到任何有關通知，並大方表示如果有機會的話，十分樂意在任何渠道宣傳新歌。

事實《Chill Club》亦十分開放，去年照讓王君馨創作的歌曲《Casada》打入Chill Club推介榜第二位。在今年初舉辦的《Chill Club推介榜年度推介20/21》內，年度女歌手入圍名單中亦包括王君馨。

反之《勁歌金曲》排行榜及年度入圍名單中，一直沒有MIRROR。

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同場加映：蘇韻姿專訪