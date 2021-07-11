【特首感言】林鄭月娥拒透露會否連任特首　感激家人為她犧牲彼此心照

▲ 林鄭月娥指，家人為她作了很大犧牲，彼此「心照」，但不能在公開場合討論，否則一討論就會很傷心。

行政長官林鄭月娥將於10月6日發表本屆政府最後一份施政報告，她今早（11日）在一個電台節目預告，這份不會是一份滿足訴求的施政報告，而是勾劃香港未來，當中最重要一環是土地開發，形容是「對自己和社會的交代」。問及家人對她工作的感受，林鄭月娥說，家人為她作了很大犧牲，彼此「心照」，但不能在公開場合討論，否則一討論就會很傷心。

林鄭月娥今年10月將發表任內最後一份施政報告，她今早（11日）出席一個電台節目表示，新一份施政報告聽起來會似剛上任的施政報告，勾劃自己如何看香港未來，如何運用本港傳統優勢、內地「十四五」規劃、粵港澳大灣區規劃及一帶一路的報告等，當中最重要一環是土地開發、基建鋪排。

她又指，過往發表施政報告前，政黨會像給予「菜單」予政府剔選，強調今次將不是滿足訴求的取態。她亦有心理準備或被批評「假大空」、「紙上談兵」，官員應高瞻遠矚看未來，不可局限於現在看到的問題，認為這份施政報告是對自己和香港社會的一個交代。

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被問到是否等同撰寫下屆的施政內容，林鄭月娥說，對於所做的工作被指為自己「加分」、「收買人心」、為連任增加成數等，她強調完全沒有這些考慮，

如果你記得5年前的林鄭月娥，都無考慮過做特首，亦不會回應一年後的特首係邊個。

林鄭月娥提到，過去數年面對前所未有的挑戰，但認為施政成效不算差，亦盤點過自己有沒有「走數」，在4份施政報告共推出900多項政策措施，當中只有數項無法完成。

對於在任期最後一年更換政務司司長和部分局長，特首林鄭月娥指有利施政，她稱，希望政務司司長李家超做好維護國家安全工作。詳情即看：【下一頁】

談及過去4年家人對她面對批評有何看法，林鄭月娥說，不能展開討論，一討論就會很傷心，當談及家人她就會「眼濕濕」，家人為她作了很大犧牲，彼此心照，兒子及丈夫不會要求她公開多謝。

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記者︰陳子謙