  • 33°C
香港時間 : 2021711日 (週日) 14:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【問責官員】林鄭月娥：希望李家超做好維護國安　不期望他處理扶貧、青年工作

政治 13:33 2021/07/11

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

林鄭月娥稱，希望李家超做好維護國安工作。（資料圖片）

對於在任期最後一年更換政務司司長和部分局長，特首林鄭月娥指有利施政，她稱，希望政務司司長李家超做好維護國家安全工作。又說，不期望李家超負責他以往涉獵較少的扶貧、青年等工作。

林鄭月娥今接受電台訪問時指，由李家超出任政務司司長，與實施港區國安法有關，雖然國安法實施後，立竿見影，但近期發生的事顯示仍有隱憂，當局除了懲治外，亦要作出防範，包括在教育、傳媒和社交媒體等方面，要有足夠的監督和指導，而當局需要有人很熟悉國家安全的重要性、熟悉體系並有能力統籌。她又說，李家超有好好的默契，是各自發揮優勢。

3官員違限聚令   林鄭：希望事件到此為止

談及保安局副局長區志光、入境處處長區嘉宏及海關關長鄧以海，出席私人晚宴被票控違反限聚令，林鄭認為，事件顯示3人不夠敏感、有點疏忽，但她認為，3人已承擔法律後果並公開致歉，希望事件到此為止。

至於有指他們用餐豪華，林鄭月娥說，他們應邀出席看不到菜單，如果見到食材有鮑魚亦不宜就此離場，希望大家從較人性化角度看待事件。她又說，時常提醒公職人員要「比白更白」，不要留有任何空間予人「抽秤」，又說自己很少、甚至沒有參與社交聚會，形容有時如「獨家村」，以免引起任何聯想。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

相關文章

【限聚令】消息：入境海關首長3月出席私人飯局　涉違反限聚令遭票控5000元
11:19 2021/07/08
【限聚令】消息：入境海關首長3月出席私人飯局　涉違反限聚令遭票控5000元
【限聚令】保安局副局長區志光與鄧以海及區嘉宏出席同一飯局　違反限聚令被票控
22:32 2021/07/08
【限聚令】保安局副局長區志光與鄧以海及區嘉宏出席同一飯局　違反限聚令被票控
【特首感言】林鄭月娥拒透露會否連任特首　感激家人為她犧牲彼此心照
今日 12:46
【特首感言】林鄭月娥拒透露會否連任特首　感激家人為她犧牲彼此心照

你可能感興趣

【限聚令】消息：入境海關首長3月出席私人飯局　涉違反限聚令遭票控5000元
11:19 2021/07/08
【限聚令】消息：入境海關首長3月出席私人飯局　涉違反限聚令遭票控5000元
【限聚令】保安局副局長區志光與鄧以海及區嘉宏出席同一飯局　違反限聚令被票控
22:32 2021/07/08
【限聚令】保安局副局長區志光與鄧以海及區嘉宏出席同一飯局　違反限聚令被票控
【特首感言】林鄭月娥拒透露會否連任特首　感激家人為她犧牲彼此心照
今日 12:46
【特首感言】林鄭月娥拒透露會否連任特首　感激家人為她犧牲彼此心照
港區國安法 李家超 施政報告 林鄭月娥 政治

最高瀏覽

【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
16:43 2021/07/01
【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
17:50 2020/12/01
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別