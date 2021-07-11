【問責官員】林鄭月娥：希望李家超做好維護國安　不期望他處理扶貧、青年工作

▲ 林鄭月娥稱，希望李家超做好維護國安工作。（資料圖片）

對於在任期最後一年更換政務司司長和部分局長，特首林鄭月娥指有利施政，她稱，希望政務司司長李家超做好維護國家安全工作。又說，不期望李家超負責他以往涉獵較少的扶貧、青年等工作。

林鄭月娥今接受電台訪問時指，由李家超出任政務司司長，與實施港區國安法有關，雖然國安法實施後，立竿見影，但近期發生的事顯示仍有隱憂，當局除了懲治外，亦要作出防範，包括在教育、傳媒和社交媒體等方面，要有足夠的監督和指導，而當局需要有人很熟悉國家安全的重要性、熟悉體系並有能力統籌。她又說，李家超有好好的默契，是各自發揮優勢。

3官員違限聚令 林鄭：希望事件到此為止

談及保安局副局長區志光、入境處處長區嘉宏及海關關長鄧以海，出席私人晚宴被票控違反限聚令，林鄭認為，事件顯示3人不夠敏感、有點疏忽，但她認為，3人已承擔法律後果並公開致歉，希望事件到此為止。

至於有指他們用餐豪華，林鄭月娥說，他們應邀出席看不到菜單，如果見到食材有鮑魚亦不宜就此離場，希望大家從較人性化角度看待事件。她又說，時常提醒公職人員要「比白更白」，不要留有任何空間予人「抽秤」，又說自己很少、甚至沒有參與社交聚會，形容有時如「獨家村」，以免引起任何聯想。

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責任編輯：林曉君