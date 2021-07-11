【單親育兒】21年前未婚懷孕決意做單親媽　陳秀珠透露兒子感缺失：佢想知生父身份

▲ 陳秀珠談起獨力湊仔經歷，不禁泛淚。

單親之路不易行，藝人陳秀珠於TVB節目《單對單》中分享母兼父職的壓力。現年62歲的陳秀珠（珠姐），21年前未婚懷孕，多年來獨力照顧兒子陳迪加。談起育兒辛酸，珠姐忍不住落淚，又指若能再次選擇，自己一定不會當單親媽媽。

後悔太早讓兒子過美國讀書

珠姐在節目中表示，作為單親媽媽壓力不少，要兼顧拍劇工作及照顧兒子，幸好有工人姐姐幫忙。她形容母子關係良好，以往開工時經常接到囝囝「奪命追魂Call」。兒子讀完小學之後，珠姐安排他到美國讀書，兩母子見面和相處的時間變少，令珠姐感後悔及可惜。

談起獨力湊仔的辛酸，珠姐忍不住落淚，指以為自己好強，任何事都可以弄妥，但原來兒子在成長中缺少父親的關愛，感到有所缺失。

我問過佢媽咪係咪好好？係咪冇爹哋都OK？佢就話『你覺得啫』。做單親媽咪唔係唔好，但要考慮好多嘢，唔可以只係諗自己，要諗小朋友。

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不願向兒子透露生父身份

回想21年前得知懷孕，她坦言當時很掙扎，但因覺得「小朋友唔係想有就有」，決意成為單親媽媽。經歷多年辛酸，被問到若重頭選擇會否作同樣決定，珠姐指「一定唔會，亦唔鼓勵人做」。珠姐指兒子長大後對生父身份感好奇，但她一直守口如瓶，不願向兒子透露，認為兒子「唔需要知道」。

珠姐又在節目中分享，當年中學畢業時與男朋友訂婚，「擺過兩、三圍酒」。她形容對方好好，反而是自己愧對感情傷害他，「要同佢講對唔住」。

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支持兒子發展興趣

珠姐早前接受TOPick訪問時指，兒子現時正於美國攻讀大學二年級，原本修讀工商管理課程，近日有意轉攻另一科目，

我希望他讀酒店管理課程，不過他不太喜歡，反而喜愛動畫設計。他年幼時已很愛看漫畫，畫那些火柴人已很生鬼，而動畫設計講求創作力，他有這方面的天份。

她明白不可將自己的意願強加在兒子身上，故支持兒子發展自己的興趣。談到對兒子的教晦，陳秀珠認為品行最重要，指兒子一直是個善良及有同理心的人。

完整節目請看：

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責任編輯：王明芳