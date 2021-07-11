【舊樓維修】排水系統維修資助首階段收逾百宗申請　明起展開第二階段申請

▲ 韋志成指，「排水系統維修資助」計劃對樓齡較高的樓宇，較具吸引力。（資料圖片）

由政府撥款10億元夥拍市建局推行的「排水系統維修資助」計劃，於今年5月1月起接受首階段申請，截至本月初，市建局已收到約100宗合資格的申請個案，協助改善約5,700個單位的渠管狀況和衞生水平。市建局行政總監韋志成指，經初步分析顯示超過7成申請樓宇的樓齡已達到50年，反映計劃對樓齡較高的樓宇，較具吸引力，市建局亦將於明天（12日）展開第二階段申請。

韋志成在網誌表示，「排水系統維修資助」計劃目標是協助樓齡40年或以上、符合住用單位平均每年應課差餉租值上限要求的業主，進行樓宇公用排水渠管檢驗、修葺和改善工程。

市建局團隊初步分析了首批申請個案的資料，包括地區分佈、樓齡、單位數目等，初步數據顯示，超過7成的申請樓宇，樓齡已達到50年，甚至有大廈樓齡達65年，反映這項計劃對樓齡較高的樓宇，較具吸引力。

團隊亦留意到，大約3成個案涉及的單位數目達到50伙或以上，其中一個更是超過500伙的大型屋苑。市建局明白在疫情及政府多項加強防疫措施下，這類涉及眾多業主的屋苑法團，要找到合適的開會場地和召集足夠業主人數開會作參與計劃的議決，可能會遇到很大的困難，故此提醒個案主任，密切與相關法團或業主組織代表溝通，協助他們物色場地，盡快召開業主會議作議決。

韋志成又提到，在首批申請個案中，有10宗個案屬於尚有未遵辦與公用渠管相關法定命令的樓宇，市建局已作優先處理，包括安排個案主任協助他們召開業主會議，就參加這項計劃作出議決，然後向市建局提交所需的議決文件，作審批之用，以盡早遵辦相關命令的規定，履行業主的責任。

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責任編輯：陳子謙