【心臟驟停】運動醫學專家強調運動員進行季前體檢 有助減低運動員心臟猝死風險

▲ 香港運動醫學及科學學會會長容樹恒提到，季前體檢有助降低運動員心藏猝死風險。 （梁偉榮攝 ）

丹麥球星基斯甸艾歷臣在歐洲國家盃對芬蘭的賽事中，因心臟驟停突然暈倒，經隊友及軍醫急救後逃出鬼門關，而事件再次引起社會對運動員心臟健康之關注。有見及此，本港多個體育組織包括香港體育學院、香港足球總會及本地球會亦開始安排職業運動員進行「香港職業運動員的季前體檢」，及早偵測隱性心臟病患者，以避免悲劇發生。

香港運動醫學及科學學會會長容樹恒提到，季前體檢有助降低運動員心藏猝死風險。他指，學會一直推動職業及精英運動員作季前身體檢查，又提到現時香港不少精英運動員及職業足球隊均有定時進行季前體檢，有助及早偵測無明顯病徵的心臟毛病或其他身體問題，及後進行治療，以避免悲劇發生。

他指，體檢包括查看個人及家族病史、心臟血管心電圖及普通手腳身體檢查，亦會向運動員提出建議；如有問題的話會再覆檢，或更甚進行手術。他提到，過去一年共有234名港超足球員參加季前體檢，當中有27名球員被發現心臟有不同種類的問題，如心律不正等而轉介到心臟科。最終，27個案中有1個人需要動手術，但術後一個月便可重踏賽場參加高強度比賽。

另外，亞裔人士及本港體育界現時相關心臟猝死的數據有限，中大醫學院内科及藥物治療學系心臟科助理教授、同為香港心臟病學及運動醫學團隊成員馮以文日前聯同其他專家發起具前瞻性研究，探究季前心臟評估在港的重要性及潛在影響 。

馮以文提到，運動前心血管健康評估目的是要減低突然猝死的情況，包括識別心血管異常等問題，以降低個人風險。他表示，研究目前進行12個月，研究對象主要為港超聯足球員，研究結果暫時未有發現，冀未來可以加大研究範圍。

容樹恒補充指，過去主要由體院針對精英運動員進行體檢，但其他運動則受到資源及政策推動問題而未有進行體檢。他續指，現時香港僅得足球才有體檢，因港超聯其中一個條款為球員須進行體檢。他認為，長遠希望推動非精英運動員項目亦會進行體檢，「不能忽略其他運動項目如籃球、排球、馬拉松等運動的強度」，重申需要政策及資源配合。

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記者：曾卓鋒