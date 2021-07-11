【招標新系統】市建局中央標書收集系統已處理1300份標書　韋志成：可減投錯標箱風險

▲ 投標者將標書放置於標書收集口時，掃描回標附函上的二維碼，輸送帶便會運送標書至收集箱，並將遞交時間打印在附函上。（市建局提供）

市建局「中央標書收集系統」投入服務已10個月，截至6月底，已為約450個工程項目處理約1,300份標書。市建局行政總監韋志成指，新系統可以減低公司職員投放到錯誤標箱的風險，也可大幅增加收集標書的處理量。

韋志成指，系統採用全新投標流程，在同一時段最多可以處理72個招標工程的標書，相對以往在各個辦事處預留空間擺放實體回標箱，中央標書系統能有效善用空間之餘，更可以同時處理多10倍的回標數目，並能為投標者和法團帶來「雙贏」之效。

已登記的工程顧問和註冊承建商在遞交標書前，需要先在電子招標平台網站下載印有項目二維碼和投標項目資料的標書附函，貼在標書的信封封面作為識別。投標者抵達中央標書收集處後，只需將標書放置於標書收集口，掃描該附函上的二維碼，電腦系統便會即時登記遞交標書的資料，備存在經加密的電腦系統。

系統亦會向投標者列印確認回條，並額外發出電郵通知，確保標書已成功遞交；而標書經收集口的輸送帶運送至收集箱前，系統亦會即時將標書的遞交時間打印在附函上，以作記錄。

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責任編輯：陳子謙