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【心臟健康】香港心臟學院成立新分會 冀加深大眾認知及推動學術交流

社會 14:50 2021/07/11

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香港心臟專科學院今日 （11日）宣布，成立兩新分會「成人先天性心臟病」及「運動心臟病學分會」。香港心臟專科學院院長陳藝賢 （左五）、香港運動醫學及科學學會會長容樹恒教授 （ 左四）、香港中文大學醫學與治療學系助理教授馮以文教授（左三）、香港兒童醫院兒童及青少年科心臟科中心顧問周百昌醫生（右六）。（梁偉榮攝）

香港心臟專科學院今日 （11日）宣布，成立兩新分會「成人先天性心臟病」及「運動心臟病學分會」，致力提升本港醫生在相關範疇的醫學知識與發展，同時可以提升大眾對先天性心臟病的認知，以及推廣安全恆常的運動習慣。

香港心臟專科學院本月9日至今日一連三日舉辦「第29屆香港心臟專科學院年度科學大會」，逾90名來自國內外醫生、教授及心臟權威參加，另有約2,000名與會者參加會議。

香港心臟專科學院院長陳藝賢表示，根據2016年衛生署數據，留意到香港人恆常運動較少；同時留意到近年運動員在進行競賽式運動時亦有不同程度的風險，故希望在社區及運動員兩大層面做更多工作。

他希望，組織牽頭成立分會可以大力推動社會做更多運動，同時社區可以增加先天性心臟病的認知。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

 

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