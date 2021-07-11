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【變種病毒】5旬機場搬運工染疫未知源頭　所屬公司新翔：患者與機組人員及乘客無直接接觸交流

社會 15:16 2021/07/11

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5旬機場搬運員工染疫未知源頭，所屬公司新翔指患者與機組人員及乘客無直接接觸交流。（經濟日報資料圖片）

本港持續33天本地零感染斷纜，一名機場搬運員工昨日初步確診，並檢出帶L452R變種病毒，衞生防護中心及醫管局今日(11日)下午見記者，交代最新疫情。

涉疫50歲患者居黃大仙，本身無病徵，因應早前確診男地勤個案需強制檢測而檢出；初步資料顯示，患者於香港國際機場擔任搬運工作，主要於停機坪工作，昨日最後上班，惟不認識早前確診的男地勤。

患者所居的黃大仙金鳳街1-3號昨晚獲列作「受限區域」進行強制檢測，截至今日凌晨零時，28名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。詳情請見【下一頁

男患者所屬新翔（香港）有限公司表示，昨接獲衞生部門通知員工初步確診，涉為停機坪搬運工人，其工作性質與機组
人員及乘客沒有直接接觸及交流，工作時亦一直有佩戴口罩。

新翔稱，患者相關工作範圍已徹底清潔及消毒，包括停機坪辦公室及車輛；並正協助緊密接觸者追蹤工作，相關員工亦將按政府要求接受強制檢測，又強調一直以來已指示所有於機場工作員工嚴格遵從政府要求， 並確保員工的公共衞生及安全。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者︰陳正怡

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