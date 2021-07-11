【掃黃行動】警方搗灣仔16個按摩場所拘捕68人　涉租樓上單位賣淫

▲ 警方動員逾百警力搗16個按摩場所拘捕68人，涉於灣仔銅鑼灣租樓上單位賣淫。（曾秋文攝）

灣仔警區在上周五(9日)展開代號「驅霆」掃黃行動，動員逾百警力，搗破16個按摩場所，大部份有提供性服務，行動中拘捕68名男女，包括集團主腦和骨幹成員，檢獲50萬元現金；警方指相信已肅清區內賣淫場所。

灣仔警區總督察(刑事)及署理行動主任何兆東表示，留意到不法份子年初趁租金低迷在灣仔和銅鑼灣一帶租用低設防式的商住大廈，在樓上單位開設無牌按摩場所；經情報分析後，相信絕大部份的按摩場所都有賣淫活動進行，在上周五展開代號「驅霆」行動，動員灣仔警區刑事部、特別職務隊、機動部隊聯同入境處特遣隊人員逾百人，搗破區內16間樓上賣淫處所。

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警方並以「控制他人為目的使其他人進行非法性交」、「顧用不可合法受顧人士」、「依靠他人賣淫的收入為生」、「經營賣淫場所」、「協助經營賣淫場所」及「違反逗留條件」、「未經入境處處長授權而留在香港接受僱佣工作」等罪名，拘捕3男65女(19至61歲)，當中4人是屬於3個賣淫集團的主腦、6人是集團骨幹成員，另外58人為性工作者(19至46歲)。行動中在場所內檢獲超過50萬元港幣和外幣，相信是賣淫收益，大量按摩油、避孕套、數簿和價目表等證物。

案件主管特別職務隊第2隊余靖鈞督察表示，涉案集團使用加密手機交友程式，招攬性工作者和向嫖客登廣告，警方加強網上巡邏和情報搜集，發現多間無牌按摩場所分佈在灣仔和銅鑼灣區低端住宅大廈內，為逃避警方執法，單位外沒有廣告牌，並在大廈外圍和走廊等公眾地方安裝閉路電視鏡頭，而管理場所的骨幹成員，將與賣淫有關的物品收藏在場內洗手間暗格等隱閉位置，相信已成功肅清灣仔和銅鑼灣區的賣淫場所，涉及3個賣淫集團。

情報組主管陳敬樂督察表示，其中一個集團涉及8個賣淫場所，他們聘請持香港身份證的新移民和非法入境者作性工作者，被捕人士中61歲男子涉嫌是骨幹成員，負責租用單位，付水電費等開支，定期到該場所收取犯罪得益，巡視和收集業務紀錄。此外，其餘兩個賣淫集團的成員會透過閉路電視監控性工作者的日常工作，負責處理金錢和向嫖客介紹服務等。

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記者︰曾秋文