【辭職潮】羅健熙宣布辭任區議員　料民主黨不少區議員離職

▲ 羅健熙宣佈辭任區議員。（資料圖片）

政府將於本月為區議員進行宣誓，消息指，一旦被取消資格（DQ），會被當局追討去年上任以來的薪津，觸發大規模辭職潮，民主黨主席、南區區議會主席羅健熙今宣布，決定辭任區議員職務。他預計，民主黨未來有不少區議員辭職。

羅健熙下午以視像形式見記者，他表示，已將辭職信透過電郵發給民政事務總署，離職原因包括政府近日的回應模糊，未有釐清相關消息和政府立場，他希望自己可以一個較確定的身份去推展區內工作，此外，亦面對財政負擔。

羅健熙表示，對政府以放風方式處理這麼嚴肅的問題感到十分遺憾。他稱，雖然沒辦法完成任期，但未來會持續在社區服務居民，南區辦事處亦會繼續開放。

他續稱，自己作為民主黨主席，對未能和黨友共進退感到愧疚，又指此刻未有辭任民主黨主席的想法，但如果黨內有人提出，會聽取他們意見，再作新的決定。

民主黨上周去信特首林鄭月娥，要求政府澄請有關DQ區議員及將追討被DQ者的薪津等消息，以免有相當數量的區議員，因誤信消息而辭職。

近日宣布辭職的區議員包括陳樹英、鄭麗琼、黎志強、楊彧、程張迎及余德寶等多區區議會正副主席。

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記者：林曉君