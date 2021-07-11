【大叔的愛】呂爵安自揭有大肚腩　Edan為演阿田出浴操肌：我明明唔大隻

▲ 呂爵安為演《大叔的愛》操肌。

ViuTV《大叔的愛》大受歡迎，本周五將播出《大叔的愛》大結局。身為男主角「田田」的MIRROR成員呂爵安（Edan），在個人IG上載赤裸上半身的騷肌照。

過往一直不算肌肉很發達的Edan透露，其實因為知道在《大叔的愛》有出浴鏡頭，所以才決心操肌。他首先上載一張騷肌照，表示調節相片的對比度、飽和度、清晰度做手腳，可以令肌肉線條看來更明顯：

呂爵安首次下海曬肌之

[深夜。。。。P圖放送🤩] 對比度 100

飽和度 100

清晰度 100

只要跟以上教學，人人都可以好似有啲料到😎😎

▲ （取自呂爵安IG）

呂爵安自揭有肥肚

他自爆本身其實有個大肚腩：

好啦其實從來冇諗過要練到好fit，6舊腹肌咁😂

因為覺得冇必要，自問又不是曬身材的料子，所以不嬲都係健康正常身形就算數😎 當知道[大叔]要除，就下定決心要搞搞佢，起碼搞走個肚腩(好大)先🥲🥲

所以就開始控制飲食，得閒就操吓。



就算[大叔]每日由朝拍到晚，有幾次凌晨返到去都唔瞓住，點都操一陣飲埋奶粉先瞓，都真係幾癲😂

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

謙稱非大隻仔

他謙稱其實自己的身段未算操練得很好：

雖然最後都唔算好fit，但應該都係我24年嚟最fit嘅一次😆

有限時間內都算係咁啦我收貨㗎啦😎話晒我都唔係賣肉嘅😌

同埋說服自己: 啊田好哋哋點會咁大隻㗎呢？🧐

(但嚟緊工作需要必須操到好fit🥲希望變到大隻安😭😭)



▲ （取自呂爵安IG）

同時他又放上沒調節對比度、飽和度、清晰度的原圖，以及操肌時拍的短片：

圖2就係原圖，請swipe right😳

附上埋現場不斷用唔同方法臨急抱佛腳🤣🤣🤣

。

特別鳴謝爵媽每天整愛心盒比我食❤️ (因為冇飯所以唔叫愛心飯盒☺️)

#大叔的愛 #點解我哩排成日要除衫

#我明明唔大隻 #個個話我瘦到乜咁 #時日無多要瘋狂操😭 #一日可唔可以有48小時

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：Anson Lo專訪