【搬屋開支】調查：近7成公屋戶稱搬遷開支逾10萬元　不吃不喝8個月才可應付支出

▲ 「監察公共屋邨福利規劃聯盟」公布新入伙公屋住戶的經濟情況調查。（團體提供圖片）

關注團體「監察公共屋邨福利規劃聯盟」， 5至6月以問卷調查形式，訪問17條公共屋邨、243個公屋戶，探討新入伙租戶的經濟情況及開支情況。結果顯示67%人表示搬屋開支多於10萬元，67%受訪者需向親友借貸。調查發現，2至5人家庭的平均搬遷開支，相當於月入8至10倍，就算不吃不喝也要8至10個月才能清繳。

聯盟的調查結果顯示，只有約一成受訪者指搬遷開支少於5萬元，67%開支逾10萬元，其餘租戶則稱開支逾20萬元。除了搬遷費、裝修費及購買傢電外，也包括新入伙公屋按金、租金上期及泥頭費等開支。聯盟認為，搬遷開支動輒上萬元，為新租戶帶來極大經濟負擔，大部分受訪者選擇向親友借貸，也有少數人向銀行或財務公司借款。另外調查發現，2至5人家庭的平均搬遷開支，是月入約8至10倍，即有關家庭就算不吃不喝，仍需要8至10個月才能清繳開支。

調查亦發現，新租戶辦理入伙手續後，58%家庭需時1至3個月，才能正式遷入公屋，33%家庭更要3個月以上才遷入。於遷入新居前，83%受訪家庭要同時繳付公屋及舊居租金，當中逾半家庭需繳付「兩邊屋租」逾3個月，多於房署提供的14天免租期。聯盟成員姚姝雯稱，多數個案因搬屋、裝修需時，普遍超過14天，免租期太短未能完全受惠。

去年入住港島東區公屋的黃女士稱，2011年起輪候公屋，因裝修、搬屋及小孩轉校需時，一家4口需同時繳付舊居及公屋租金達3個月，支出約2.7萬元。疫情下，黃女士的家庭收入下跌，只有丈夫外出工作，對於應付龐大搬遷開支感到吃力。

聯盟建議房署延長免租期，由現時14天延長至3個月，並向新租戶提供更多搬遷津貼，減輕居民入伙時的經濟壓力。

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責任編輯：吳卓峰