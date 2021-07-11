【新冠肺炎】確診機埸員工6月26日曾訪海洋公園等9處所納強檢　90多名緊密接觸者送檢疫

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業見記者交代疫情。（經濟日報資料圖片）

本港連續33天本地零感染斷纜，衞生防護中心昨日(10日)公布一名50歲機場搬運員工初步確診，並檢出帶L452R變種病毒。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業見記者交代疫情。

涉疫50歲患者居黃大仙，於香港國際機場擔任搬運工作，主要於停機坪工作，昨日最後上班，惟不認識早前確診的男地勤。患者所屬公司新翔（香港）有限公司表示指患者與機組人員及乘客無直接接觸交流。詳情請見【下一頁】

張竹君指，患者居於黃大仙金鳳街1-3號劏房單位，7月1日曾接種首劑復必泰，因於機埸工作曾到訪早前確診男地勤曾訪之處，需接受強制檢測，曾於6月24日強檢陰性，7月9日再檢測陽性，並帶有L45R變種病毒，病毒基因分析仍進行中，其於檢測中心樣本及入院樣本病毒CT值為19，即病毒量高。

她稱，患者為搬運工人，於60號禁區工作，主要於機底搬行李及貨物，多涉及貨機，不會接觸機組或客人，與早前確診男地勤不認識亦會接觸，而患者傳染期期或潛伏期曾訪多處需強檢：

6月25日：曾到銀鳳街8號大家食

6月26日及7月4日：黃大仙新光中心爭鮮回轉壽司

6月26日：曾到海洋公園

6月29日：曾於黃大仙橫鳳街地下錦尚甜進餐

7月2日：曾到廣源邨一葉小廚

7月8日：黃大仙中心南盤銀咖哩

7月9日：曾訪沙田廣源邨麥當奴、黃大仙中心美心，同日到深水埗九江街132號地下英姐髮型屋剪髮

張竹君稱，曾訪患者到訪處人士都需強檢，至今已找逾90名密切接觸者安排檢疫，包括同住家人、曾一同進餐人士、劏房住客、為其剪髮人士，及密切接觸者的密切接觸者。

她又指，患者當日與朋友前往海洋公園遊玩，目前未掌握當日的行程，但同日前往海洋公園人士須強檢。她解釋，即使其他人未必與患者同玩一個機動遊戲，但有可能在患者旁邊經過而接觸而未必知道。

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責任編輯︰陳正怡