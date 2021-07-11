【變種病毒】確診機場搬運工已接種首劑復必泰　張竹君：接種兩劑才對Delta有7至8成保護力

▲ 一名50歲機場搬運員工確診，本港連續33天本地零感染斷纜。（經濟日報資料圖片）

本港連續33天本地零感染斷纜，衞生防護中心昨日(10日)公布一名50歲機場搬運員工初步確診，並檢出帶L452R變種病毒。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業見記者交代疫情。

涉疫50歲患者居黃大仙，於香港國際機場擔任搬運工作，主要於停機坪工作，昨日最後上班，惟不認識早前確診的男地勤。患者所屬公司新翔（香港）有限公司表示指患者與機組人員及乘客無直接接觸交流。詳情請見【下一頁】

張竹君指，患者7月1日於彩虹體育館接種首劑復必泰，而同場人士相距遠，亦未有脫下口罩，故同場接種人士及工作人員毋需強制檢測。

她又解釋，患者到過不少地方，不肯定有沒有機會傳播其他社區人士，故要求他到過的地方接受強檢，以了解會不會產生其他個案。她又指，雖然患者在7月1日接種一劑復必泰疫苗，但效力未顯現出來，故未能分辨當時是潛伏期或是打針後感染。

她補充，外國有研究指出，復必泰打完1劑後，成效對變種病毒會減低，特別是Delta病毒不是太好，要到打完第2劑後14天才會產生7至8成效用，故對患者今次打針後仍確診不感到出奇。

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責任編輯︰陳正怡