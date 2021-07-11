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【美人計】行劫集團涉利用未成年少女做餌再行劫　一男子被逼轉賬55萬4男女被捕

社會 18:06 2021/07/11

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將軍澳警區助理指揮官（刑事）陳彥宓（右）表示，不排除有更多人被捕。（曾秋文攝）

警方搗破一個行劫集團，涉嫌利用未成年少女透過網上交友媒體，引誘網友見面後，同黨則在雙方見面時駕車尾隨，及後對事主毆打並逼使事主透過網上轉賬金錢。將軍澳警區在上周拘捕4名男女，相信涉及一宗「交友」行劫案，事主被強逼轉賬55萬元，行動中警方在疑犯家中搜出約值83萬元的大麻花。

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將軍澳助理指揮官(刑事)陳彥宓警司表示，一名男子近日透過網上社交媒體結識一名少女，雙方相約在本月3日見面，男事主當日駕駛私家車接載少女後到清水灣道一處僻靜山邊談心，期間一輛客貨車沿途尾隨，當兩車停下後，客貨車上有數名男子落車，突然以硬物擊破私家車車窗，逼令男事主落車並拳打腳踢，其後男事主被威逼下交出手機和網上理財密碼，對方迅速將55萬元轉賬到其名下戶口，與少女一同逃去，男事主事後報警求助。

警方經調查後，鎖定涉案目標人士，在上周3(7日)拘捕1男3女(18至48歲)，並在其中一名疑犯灣仔家中檢獲約3.6公斤大麻花，市值83萬元，3人報稱是學生、司機和主婦，涉嫌「行劫」、「串謀處理犯罪得益」及「販運危險藥物」罪名，現仍被警方扣查。

陳彥宓稱，3名被捕女子相信是該行劫集團的骨幹成員，負責招攬同黨行劫，而涉案的少女為未成年人士，她並無被捕，而與事主交往中並無涉及金錢交易，警方不排除稍後有更多人被捕。

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記者：曾秋文、曾卓鋒

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