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【劏房租管】倘立會通過修正案壓低續租加幅至一成　陳帆：不考慮撤回草案

社會 17:47 2021/07/11

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陳帆出席電視台節目，回應加租幅度「封頂」爭議。（資料圖片）

劏房租務管制措施最快年底落實，保障租戶有4年租住權，首兩年租約不得加租，之後租戶可續租1次，加租幅度「封頂」最多15%。立法會跨黨派認為「封頂」上限太高，要求降低至最多一成；運輸及房屋局局長陳帆稱，若最終立法會通過修正案，調低加幅，政府也不考慮撤回草案。

陳帆出席電視台節目，回應加租幅度「封頂」爭議。他重申加幅並非一刀切每兩年加15%，加幅也要參照差估署私樓租金指數的變動，以幅度較低者為準。過去10年的私樓租金指數變動，當中7年也低過15%；其中去年指數更錄負數，按機制業主就要向租戶減租。

陳帆認為在大部分時間，15%封頂機制未必啟動；一旦啟動，就有助保障劏房租客。他強調，制訂相關政策的「底線」，要確保業主不會離開市場，令基層租戶流離失所。

對於立法會政黨有聲音稱，考慮提出修正案，建議加幅上限壓低至一成。陳帆稱一旦立法會最終通過修正案，當局也不打算撤回草案。他認為，既然政府出發點是保障弱勢社群，就不打算撤回，否則就失去制訂政策的初心。

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責任編輯：吳卓峰

 

 

 

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