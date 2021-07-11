【龍尾泳灘】黃偉綸稱已制定防止沙粒流失方案　確保水質不受污染

▲ 龍尾泳灘已經於6月23日啟用。（資料圖片）

康文署轄下大埔龍尾泳灘，是全港首個政府人造泳灘，6月23日已對外開放。發展局局長黃偉綸今（11日）發表網誌稱，已制定防止沙粒流失方案，也會確保泳灘水質不受污染。

大埔龍尾泳灘長約200米，設施包括更衣室、淋浴設備和洗手間。黃偉綸引述土拓署工程師陳錦輝稱，在整體設計方面，泳灘座向已考慮沙粒受海浪牽引流動的因素。署方已收集不同天氣和海洋資料，例如風速、風向、潮汐、水流、海浪等，並利用電腦模型估算沙粒流動情況，制定防止沙粒流失方案。由於海浪主要來自東南方，於是把泳灘設計面向東南，讓海浪正面沖向泳灘，加上兩端各設一道護沙堤，避免沙粒從左右兩側流失。另外，泳灘以天然海沙鋪設，經過篩選後的沙粒粗幼大小適中，讓泳客踏上沙灘時亦覺得舒服。

就發展龍尾泳灘的挑戰，陳錦輝說水質是重要考慮因素。泳灘西面和東面，分別有一條天然小溪蘆慈河和一條排水渠，為免兩處排水可能對泳灘造成污染，土拓署建造明渠和箱形暗渠，把它們的出口移離泳灘，伸延至護沙堤以外。根據環保署近期為泳灘進行的水質測試，水質維持在最高級別，即是良好，適宜游泳活動。

黃偉綸又稱，另一項挑戰是保育。為了盡量減低對該區海洋生態帶來的影響，土拓署委託魚類專家，就着海洋生態緩解措施作進一步研究及設計，例如詳細生態調查、尋找合適接收地等。經細心評估，土拓署在工程展開前，把受影響海洋生物，包括鰕虎魚、海參、海星等遷往毗鄰的汀角東。

工程完結後，土拓署的定期監察顯示，現時龍尾泳灘附近的生物多樣性與汀角東一帶接近，海洋生態保持穩定，多種被搬遷的物種再在泳灘附近出現。透過工程，人類與海洋生物和諧共存，亦體現可持續發展的理念。

泳灘在6月至8月游泳旺季期間，星期六、日及公眾假期的救生服務時間則會延長至上午8時至下午7時。大埔龍尾泳灘位於大埔汀角路168號，鄰近大美督公共運輸交匯處，市民可在港鐵大埔墟站乘75K號巴士、275R號巴士（只在星期日及公眾假期行駛）或20C號綠色專線小巴，到蘆慈田站下車，再步行約2分鐘便可到達泳灘。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰