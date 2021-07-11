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【聲夢傳奇】《寶寶大過天》大結局未有新劇接棒　TVB變陣以綜藝真人騷搶收視

娛樂 18:35 2021/07/11

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《聲夢傳奇》在7月19日播總決賽。

TVB劇《寶寶大過天》在本周五（7月16日）大結局，根據過往傳統，TVB在上周應該已開始宣傳《寶寶大過天》後接棒的劇集，可是到今卻仍未公有將播甚麼新劇。有傳原來TVB變陣，改以綜藝節目迎戰。

事實TVB及ViuTV展開電視大戰已一段時間，互有勝敗，可是近日兩台分別推出重頭劇《刑偵日記》、《大叔的愛》同時段對撼，結果《刑偵日記》雖然有口碑，可是首周收視只得17.5點。至於《大叔的愛》，首播錄得6.4點收視。

這收視對大台來說已算是不理想，相反對ViuTV來說已屬佳績，算是贏了一仗。

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《開心速遞》提早播

據悉，有傳TVB變陣，過往周一至周五黃金時段播兩套正劇，罕有地改為只播一套，另外仍然保留處境劇《愛‧回家之開心速遞》。

即是《寶寶大過天》在7月16日播出大結局後，有指《愛．回家之開心速遞》將提前半小時改於晚上7時半播出，而9時半檔的《刑偵日記》不會腰斬或減集數，但在播出時段將略作改動。

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《聲夢傳奇》成皇牌

在7月19日的星期一，將會播放個半小時的《聲夢傳奇》總決賽。而事實《聲夢傳奇》播出以來獲不少關注，當中參賽者炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）鍾柔美（Yumi）等，已成功吸引了一批粉絲。

至於7月20日星期二會播放個半鐘的《明星運動會》，在星期四及星期五播奧運開幕禮及相關特備節目。

有消息指，取消其中一檔的劇集的安排將維持三個星期，到8月9日才再有新劇推出。據知，今次節目調動是為配合奧運節目播放才作出改動，不過在平日的黃金時段只播一套正劇、一套處境劇，在TVB屬罕有的做法。

同場加映：鍾志光專訪

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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