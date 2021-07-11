【新冠肺炎】梁子超料機場現傳播鏈機會不大　倡機場員工打齊2針兼每周定期檢測

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超相信出現機場傳播鏈機會不大。（資料圖片）

本港連續33天本地零感染斷纜。衞生防護中心今日（11日）公布，一名50歲機場搬運員工確診，並驗出帶有L452R變種病毒，是過去2個多星期以來第二宗機場員工感染個案。呼吸系統專科醫生梁子超指，由於患者是經過機場多次檢測而揪出來的唯一個案，加上與對之前確診機場男地勤，沒有明顯的接觸史，亦找不到兩人之間的過渡個案，相信出現機場傳播鏈機會不大。

梁子超表示，該名患者的感染源頭仍需等待其基因排予分析才可確定，期望在未來兩至三天有結果，就可對比機場男地勤和其他輸入個案，藉此找出高度同源的個案，就可更清楚了解傳播途徑。

他相信，患者在機場停機坪曾與機組人員、客人或貨物直接或間接接觸而感染機會較大，又指患者對上一次檢測呈陰性是確診前10多日，雖然他沒有病徵，但病毒量高，擔心他早前或在社區傳播出去。

梁子超預料暑假即將來臨，全球航運會逐步恢復，雖然不少國家疫情嚴峻，但仍鼓勵國民旅遊，會輸出大量變種病毒，所以全球機場將變成高風險地方。他認為，當局需重新檢視整個機場感染控制措施，包括要求經常與乘客、機組人員和貨物直接接觸的員工接種兩劑疫苗，以及接受不少於每7天一次的定期檢測。

機管局在上月底要求禁區員工接種兩劑疫苗，否則要出示當時有效的陰性檢測結果證明。他認為，不能利用檢測去取代不打針，因即使員工接種兩劑疫苗，不能百分百確保員工不受感染，而機場員工經常出入社區，故仍需要接受定期檢測。至於因身體情況未能打針的員工，他認為，可以暫時調離其工作崗位，減少他們受感染的風險，保障他們的健康。

對於該名患者7月1日曾接種首劑復必泰，他指，一般不會計算首劑疫苗頭14天的效力，據英國數據，打完第一劑復必泰對抗Delta變種病毒只有3成多保護力；即使打兩劑，以色列數據亦顯示只有6成保護力。他強調，接種疫苗是個人健康保障，能夠防止病毒傳播，認為員工若須日常接觸未檢疫人士或貨物，應要求他們盡快打針。

至於有藥廠要求將向歐美等地有關監管機構申請授權接種第三針，梁子超指，目前本港仍有大部分未接種第二劑疫苗，目前是言之盡早，或許待8、9月有更多科學數據，才決定是否有需要補針。

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記者：陳子謙