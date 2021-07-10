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【聲夢傳奇】最後六強決賽前哨戰　炎明重拾心情迎戰

娛樂 18:01 2021/07/10

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《聲夢傳奇》最後六強。

《聲夢傳奇》將於7月19日決賽，當中最後六強炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）及何晉樂（Rock）的聲夢學員，在今日（7月10）於荃新天地參與終極決賽前哨戰，實行於決戰前夕大展最強實力。

於近日被網民捧為「國民初戀」的姚焯菲（Chantel）表示，感激每個演出的機會，將來會積極學習不同曲風，更特別提到JW及衛蘭導師教授了眾多歌曲演繹的技巧，讓她獲益良多。回應網上比賽片段獲超過200萬點擊，她希望藉此機會多謝一直以來網民的支持，會努力回應大家。

六強鬥肺活量

至今跳唱演繹《狂野之城》的鍾柔美（Yumi），亦指出感謝一眾導師們傾囊相授，多得泳兒導師指點教導，讓她能夠大展歌唱能力之餘，亦能展現其充滿活力的一面。對於成為奪冠大熱之一，她表示抱著平常心，希望觀眾著眼她不斷的進步。

而上場獲星爸李克勤親自教路的何晉樂（Rock）表示十分享受比賽，縱然比賽途中遇上不同程度壓力，但多謝戰友們一直從旁互相支持鼓勵，令到自己可於比賽中發揮水準，回應大家支持。

活動中六人除即席向在場支持者獻上多首金曲外，學員們更於台上大玩以聲音作主題之遊戲，學員們即場向大家展露超強肺活量以及聲音模仿能力。

炎明熹重拾心情

台下觀眾連忙為學員打氣支持，場內氣氛熾熱！活動尾聲之時，六位學員一同登場並進行真情剖白。眾人均異口同聲感激比賽中互相支持、一同成長之隊友，縱然於比賽中遇到樽頸位之時，隊友間依然互相鼓勵，及幫忙給予建議，迎接每個挑戰。

被視為奪冠熱門之一的炎明熹（Gigi）亦感激節目所帶來的每個演出機會，對於早前回合失準，她表示將重拾心情，將以最佳表現參與終極決戰。

撰文 : TOPick柴犬出動

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